Conselho Federal de Odontologia alerta sobre riscos do “morango do amor” De acordo com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), alimentos duros e pegajosos podem quebrar dentes, além de danificar próteses... Sociedade Online|Do R7 03/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 03/08/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conselho Federal de Odontologia alerta sobre riscos do “morango do amor” Sociedade Online

O "morango do amor", como ficou conhecido o doce que envolve a fruta com uma camada de brigadeiro e calda de caramelo — em referência à tradicional maçã do amor, pode trazer riscos à saúde bucal. De acordo com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), alimentos duros e pegajosos podem quebrar dentes, além de danificar próteses e aparelhos ortodônticos.

Para saber mais sobre os riscos e cuidados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Técnico morre durante instalação de internet em Salvador

Travessia Salvador – Mar Grande segue suspensa

Tarifaço pode gerar estocamento do café