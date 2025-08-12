Logo R7.com
Eliminatórias: CBF define data da próxima convocação de Carlo Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti anunciará no próximo dia 25 de agosto, uma segunda-feira, às 15h30, a lista dos 23 jogadores que serão chamados...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

O técnico Carlo Ancelotti anunciará no próximo dia 25 de agosto, uma segunda-feira, às 15h30, a lista dos 23 jogadores que serão chamados para os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

