Eliminatórias: CBF define data da próxima convocação de Carlo Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti anunciará no próximo dia 25 de agosto, uma segunda-feira, às 15h30, a lista dos 23 jogadores que serão chamados para os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre a convocação e os jogos da Seleção!

