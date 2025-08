Encceja 2025 será aplicado neste domingo Mais de 744 mil candidatos devem participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025,... Sociedade Online|Do R7 02/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 02/08/2025 - 14h18 ) twitter

Encceja 2025 será aplicado neste domingo Sociedade Online

Mais de 744 mil candidatos devem participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025, que será realizado neste domingo (3) em todos os estados e no Distrito Federal. Entre os inscritos, 114.343 buscam certificação do ensino fundamental, enquanto 629.821 pretendem obter o diploma do ensino médio. As provas ocorrerão em dois turnos: pela manhã, das 9h às 13h, e à tarde, das 15h30 às 20h30, seguindo o horário de Brasília. Os portões abrem às 8h e 14h30, respectivamente, e fecham 45 minutos depois. Participantes com direito a tempo adicional terão uma hora extra para concluir a prova.

