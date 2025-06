Homem que ficou preso entre trem e plataforma do metrô está em estado grave Identificado como José Cosme de Jesus Gonçalves, de 34 anos. No momento do acidente, a vítima estava tentando atravessar os trilhos...

Sociedade Online|Do R7 30/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share