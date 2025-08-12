Laudo médico pode definir futuro da prisão de Carla Zambelli O juiz italiano Aldo Morgigni deve nomear, nesta quarta-feira (13), um perito médico judicial para avaliar as condições de saúde da... Sociedade Online|Do R7 12/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h58 ) twitter

Laudo médico pode definir futuro da prisão de Carla Zambelli

O juiz italiano Aldo Morgigni deve nomear, nesta quarta-feira (13), um perito médico judicial para avaliar as condições de saúde da deputada federal licenciada Carla Zambelli. A decisão ocorre após alegações da parlamentar sobre seu estado físico e mental, incluindo duas tentativas de suicídio. Detida desde julho, ela permanece no presídio feminino Germana Stefanini, na região de Rebibbia, em cela compartilhada.

