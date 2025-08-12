Laudo médico pode definir futuro da prisão de Carla Zambelli
O juiz italiano Aldo Morgigni deve nomear, nesta quarta-feira (13), um perito médico judicial para avaliar as condições de saúde da...
O juiz italiano Aldo Morgigni deve nomear, nesta quarta-feira (13), um perito médico judicial para avaliar as condições de saúde da deputada federal licenciada Carla Zambelli. A decisão ocorre após alegações da parlamentar sobre seu estado físico e mental, incluindo duas tentativas de suicídio. Detida desde julho, ela permanece no presídio feminino Germana Stefanini, na região de Rebibbia, em cela compartilhada.
Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre o futuro da prisão de Carla Zambelli!
