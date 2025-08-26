Nova escola em Salvador triplica capacidade e reforça ensino infantil
A Prefeitura de Salvador entregou nesta terça-feira (26) o novo CMEI Álvaro Bahia, localizado em Paripe, no subúrbio da capital. A...
A Prefeitura de Salvador entregou nesta terça-feira (26) o novo CMEI Álvaro Bahia, localizado em Paripe, no subúrbio da capital. A unidade foi completamente reconstruída e agora conta com 12 salas de aula climatizadas, ampliando a capacidade de atendimento de 80 para até 300 alunos.
A Prefeitura de Salvador entregou nesta terça-feira (26) o novo CMEI Álvaro Bahia, localizado em Paripe, no subúrbio da capital. A unidade foi completamente reconstruída e agora conta com 12 salas de aula climatizadas, ampliando a capacidade de atendimento de 80 para até 300 alunos.
Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre essa importante iniciativa na educação infantil!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: