Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Nova escola em Salvador triplica capacidade e reforça ensino infantil

A Prefeitura de Salvador entregou nesta terça-feira (26) o novo CMEI Álvaro Bahia, localizado em Paripe, no subúrbio da capital. A...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Nova escola em Salvador triplica capacidade e reforça ensino infantil Sociedade Online

A Prefeitura de Salvador entregou nesta terça-feira (26) o novo CMEI Álvaro Bahia, localizado em Paripe, no subúrbio da capital. A unidade foi completamente reconstruída e agora conta com 12 salas de aula climatizadas, ampliando a capacidade de atendimento de 80 para até 300 alunos.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre essa importante iniciativa na educação infantil!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.