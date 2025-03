Operação MUTE: SENAPPEN realiza sétima fase da em todo o Brasil Operação que visa o combate às organizações criminosas no interior dos presídios em alguns estados encerra nesta sexta-feira (21) e... Sociedade Online|Do R7 21/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação MUTE: SENAPPEN realiza sétima fase da em todo o Brasil

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, teve início na última quarta-feira (19) a sétima fase da Operação Mute que acontece em todo país. O objetivo é combater as organizações criminosas dentro das unidades prisionais e com isso reduzir os índices de violência em âmbito nacional. A operação conta com a atuação de policiais penais federais, estaduais e distritais em unidades prisionais de todos os estados do país.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre os detalhes dessa importante operação!

Leia Mais em Sociedade Online:

Tire dúvidas sobre consignado para CLT, que entra em vigor nesta sexta (18)

Sobe para 17 o número de presos nas Operações Aurantis e Dankana

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4