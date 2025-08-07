Pega Visão retorna a Candeias para ouvir a voz do povo O Pega Visão desta quinta-feira (7) volta a Candeias, cidade estratégica da Região Metropolitana de Salvador. Nesta nova visita, vamos... Sociedade Online|Do R7 07/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 07h57 ) twitter

O Pega Visão desta quinta-feira (7) volta a Candeias, cidade estratégica da Região Metropolitana de Salvador. Nesta nova visita, vamos ouvir de perto a população para saber quais problemas continuam afetando o dia a dia da cidade, o que melhorou e o que ainda precisa ser resolvido.

Para saber mais sobre as denúncias e a situação atual de Candeias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

