Pega Visão retorna a Candeias para ouvir a voz do povo

O Pega Visão desta quinta-feira (7) volta a Candeias, cidade estratégica da Região Metropolitana de Salvador. Nesta nova visita, vamos...

O Pega Visão desta quinta-feira (7) volta a Candeias, cidade estratégica da Região Metropolitana de Salvador. Nesta nova visita, vamos ouvir de perto a população para saber quais problemas continuam afetando o dia a dia da cidade, o que melhorou e o que ainda precisa ser resolvido.

Para saber mais sobre as denúncias e a situação atual de Candeias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

