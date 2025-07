Projeto Educacional na Bahia ganha destaque no MEC O projeto “Educação antirracista enquanto elemento estruturante do currículo na Creche da Baixa da Candeia”, em Alagoinhas (BA), foi... Sociedade Online|Do R7 29/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h58 ) twitter

O projeto “Educação antirracista enquanto elemento estruturante do currículo na Creche da Baixa da Candeia”, em Alagoinhas (BA), foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) como uma das 739 iniciativas mais inspiradoras do país na área de Educação Integral em Tempo Integral. A seleção, que contempla projetos de 714 municípios em 25 estados, visa destacar experiências que promovem diversidade, equidade e inclusão nas escolas públicas. As ações desenvolvidas pela creche baiana serão apresentadas na Mostra Nacional de Educação Integral, em outubro, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

