SUS realiza 1º transplante de osso e cartilagem na Bahia

Um homem, de 55 anos, foi o primeiro a receber um transplante de osso e cartilagem realizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), na Bahia. A operação aconteceu nesta segunda-feira (14), no Hospital Ortopédico do Estado (HOE), em Salvador. O procedimento foi feito no joelho e durou quase quatro horas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre este importante avanço na saúde pública.

