Vitória intensifica preparação para duelo contra o Atlético-MG A equipe do Vitória segue firme na preparação para o confronto contra o Atlético-MG, válido pela 22ª rodada do Brasileirão Série A.... Sociedade Online|Do R7 29/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vitória intensifica preparação para duelo contra o Atlético-MG Sociedade Online

A equipe do Vitória segue firme na preparação para o confronto contra o Atlético-MG, válido pela 22ª rodada do Brasileirão Série A. O elenco treinou em dois períodos nesta quinta-feira (28), no CT Manoel Pontes Tanajura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Sociedade Online:

Bahia e França celebram 200 anos de parceria com evento cultural em Salvador

Policiamento é reforçado após madrugada de tiroteios em Salvador

Assista a entrevista completa de Maurício Leahy na Rádio Sociedade da Bahia