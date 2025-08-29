Vitória intensifica preparação para duelo contra o Atlético-MG
A equipe do Vitória segue firme na preparação para o confronto contra o Atlético-MG, válido pela 22ª rodada do Brasileirão Série A....
A equipe do Vitória segue firme na preparação para o confronto contra o Atlético-MG, válido pela 22ª rodada do Brasileirão Série A. O elenco treinou em dois períodos nesta quinta-feira (28), no CT Manoel Pontes Tanajura.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!
