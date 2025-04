Temperatura deve cair nas próximas semanas em várias regiões do Brasil Além do frio, a semana será marcada por variações rápidas no tempo, com possibilidade de chuvas em algumas regiões Cidades|Do R7 06/04/2025 - 03h15 (Atualizado em 06/04/2025 - 03h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Temperatura deve cair nas próximas semanas Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

Uma nova frente fria deve derrubar as temperaturas em várias partes do país ao longo da próxima semana, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o sistema trará também chuvas intensas, ventos fortes e sensação térmica mais baixa.

A semana começa com queda acentuada nas temperaturas no Sul do país. Em áreas de maior altitude, como as serras gaúcha e catarinense, os termômetros podem marcar valores abaixo de 10°C nas madrugadas, com risco de geada, principalmente entre segunda (7) e quarta-feira (9). O frio deve persistir nos próximos dias, mantendo as temperaturas abaixo da média para o período.

Sudeste terá noites mais frias e tempo instável

No Sudeste, o avanço da frente fria provocará instabilidades e mudança no padrão de temperaturas. A partir de segunda-feira, estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais devem sentir a diferença, com mínimas mais baixas, especialmente à noite e nas primeiras horas do dia. A Serra da Mantiqueira deve registrar temperaturas próximas a 12°C.

Ventos aumentam a sensação de frio

A massa de ar frio virá acompanhada de ventos de origem polar, que devem reforçar a sensação de frio, especialmente no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e partes do Rio de Janeiro. Mesmo em locais com temperaturas amenas, a presença do vento pode gerar desconforto térmico durante as manhãs e noites da semana.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Atenção para mudanças rápidas no tempo

Além do frio, a semana será marcada por variações rápidas no tempo, com possibilidade de chuvas em algumas regiões do Sudeste, principalmente entre terça e quarta-feira. No Sul, as instabilidades devem perder força gradualmente a partir de quinta-feira (10), mas o frio continua.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp