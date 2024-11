Vai chover em São Paulo no feriado de 15 de novembro? A capital paulista pode registrar fortes chuvas entre sexta-feira (15) e sábado (16), com risco de alagamentos. Outras cidades do país também enfrentam chuvas intensas

Cidades|Do Estadão Conteúdo 14/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 15h00 )

