Risco de temporais: veja os alertas de chuva para esta quarta-feira Coordenador de operações do Cemaden fala sobre panorama geral do tempo no Brasil

Conexão Record News|Do R7 13/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share