Veja resgate de cachorro em casa cercada de água no Rio Grande do Sul Depois de encontrar e resgatar o animal, que estava sozinho, equipe de socorro o encaminhou para cuidados veterinários

Uma equipe de socorro resgatou nesta terça-feira (14) um cachorro que estava sozinho em uma casa cercada d’água em São Leopoldo, município a cerca de 35km de Porto Alegre. O animal estava assustado e passava frio. O tempo na região nesta terça teve temperaturas entre 10° e 15°. O cachorro estava assustado no começo, mas não ofereceu resistência ao ser pego no colo pelo homem que o resgatou.

Há duas semanas, o Rio Grande do Sul enfrenta fortes chuvas e alagamentos em mais de 440 municípios. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil no início da tarde dessa segunda-feira (13), 147 mortes foram confirmadas, 127 pessoas estão desaparecidas, 538.241 estão desalojadas e a quantidade da população afetada supera 2 milhões.

A catástrofe também afetou o abastecimento de veículos e serviço de comunicação, energia e água. Segundo a Defesa Civil e o Ministério de Minas e Energia, 269 mil casas estão sem eletricidade, 131.057 pessoas seguem sem o abastecimento de água e 12 municípios foram prejudicados pela falta de serviços de telefonia.

Em relação à infraestrutura, o governo gaúcho informou que são 105 trechos em 59 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. A Secretaria de Logística e Transportes do RS disponibilizou rotas alternativas para determinadas cidades, e o mapa pode ser acessado pelo site do governo local .

Nível do Guaíba

O nível do lago Guaíba voltou a subir, alcançando 4,94 metros até as 12h dessa segunda-feira (13), segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul. Com as fortes chuvas, a previsão é de que o Guaíba atinja 5,5 metros entre segunda e terça-feira (14).

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul informou que, até essa sexta-feira (10), os rios afluentes ao Guaíba apresentavam lenta redução. “Nas últimas 24h e 72h, ocorreu precipitação expressiva de mais de 150 mm em grande região e mais de 250 mm em alguns casos, cobrindo grande parte das bacias do Taquari, Sinos, Caí e Jacuí”.