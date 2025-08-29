Vitória, Campinas e Barueri sobem no ranking da competitividade pública Municípios administrados por prefeitos do Republicanos estão entre os dez mais eficientes do país Cidades|Do R7, em Brasília 29/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campinas está em 6º lugar no ranking de competitividade.JPG Prefeitura de Campinas/Divulgação - 21.08.2025

A nova edição do Ranking de Competitividade dos Municípios destaca três cidades comandadas por gestores do Republicanos entre as dez primeiras colocadas. Vitória (ES) ocupa a 2ª posição, atrás apenas de São Caetano do Sul (SP); Campinas (SP) aparece em 6º lugar; e Barueri (SP) fecha o grupo em 9º.

O estudo, realizado pelo Centro de Liderança Pública, avaliou 418 municípios com mais de 80 mil habitantes, responsáveis por mais da metade da população brasileira.

Distribuídos em 13 pilares e organizados em três dimensões — instituições, sociedade e economia —, os 65 indicadores analisam aspectos como saúde, educação, mobilidade, segurança, capital humano, saneamento e capacidade de gestão.

Vitória avançou uma posição e lidera o pilar de capital humano. Campinas tem desempenho elevado em saneamento e saúde. Barueri apresenta índices acima da média nacional em quase todos os tópicos, especialmente segurança e educação.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Santos e Sorocaba também se destacam

Outras cidades administradas por prefeitos do Republicanos também se destacaram. Santos (15ª colocação) mantém desempenho relevante no litoral paulista. Sorocaba aparece em 25º lugar, com indicadores positivos em mobilidade urbana e educação.

O ranking atua como instrumento de diagnóstico e comparação. Busca estimular melhorias na gestão pública, oferecendo um panorama claro sobre desempenho e fragilidades.

‌



Além de orientar políticas locais, o levantamento também serve como referência para o setor privado ao analisar o ambiente de negócios dos municípios.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp