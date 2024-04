Cidadãos interessados na doação de órgãos têm nova forma de se cadastrar

Alto contraste

Cidadãos interessados na doação de órgãos podem se cadastrar no CNJ

Os brasileiros interessados em se tornar doador de órgãos poderão registrar o seu desejo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A medida passou valer nesta terça-feira (2), permitindo o cadastramento de cidadãos na lista de doadores de órgão pelo site ou aplicativo do CNJ. Com isso, os familiares e o sistema de saúde terão a garantia da decisão do cidadão.

