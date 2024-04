Governo estuda facilitar concessão do BPC/Loas sem perícia médica presencial

Alto contraste

A+

A-

Foto: Alexandre Laprise/Shutterstock Foto: Alexandre Laprise/Shutterstock (Edital Concursos Brasil)

Para diminuir as filas e facilitar o pagamento do benefício, o Auxílio-Doença é repassado atualmente apenas mediante a apresentação do atestado médico online. Contudo, o Governo Federal estuda passar a liberar o BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada) aos cidadãos com deficiência da mesma forma. O intuito é de facilitar o acesso ao benefício, com as mudanças podendo ocorrer a partir do segundo semestre de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Fim da perícia médica do BPC: ESTE será o documento usado para a concessão

• Pix de R$ 70? Cuidado com o novo golpe aplicado a clientes do Nubank!

• Muda até o sabor da comida! Como ter sempre estas 4 ervas frescas em casa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.