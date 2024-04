Governo lança programa Pé-de-Meia para alunos do ensino médio

O Governo Federal divulgou a criação de um programa de incentivo financeiro-educacional para os estudantes do ensino médio. O Pé-de-Meia funcionará como uma espécie de poupança para os alunos, com o pagamento de incentivos anuais de até R$ 3 mil por beneficiário. Serão incluídos na lista os estudantes matriculados no ensino médio público. Ao final dos três anos de ensino médio, o aluno poderá atingir R$ 9,2 mil em sua conta poupança.

