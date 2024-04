Descubra se você mora em uma das 10 melhores cidades do Brasil! O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) divulgou o ranking das 10 melhores cidades do Brasil para morar, com base...

Alto contraste

A+

A-

Porto Alegre (Jefferson Bernades/PMPA)

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) divulgou o ranking das 10 melhores cidades do Brasil para morar, com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Este índice leva em consideração fatores como educação, saúde e renda.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Continua após a publicidade

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais



• Será que você mora em uma das 10 melhores cidades do Brasil? Veja o ranking

• Jamais dê ESTES alimentos ao seu bebê – saiba o motivo

• Conheça as propriedades do zimbro, um fruto pequeno, mas potente



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.