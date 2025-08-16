Acidentes de trabalho crescem em 2025, pressionam economia e acendem alerta no governo Brasil registrou 380 mil acidentes de trabalho no primeiro semestre de 2025, quase 9% a mais que 2024 Economia|Do R7, em Brasília 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O Brasil registrou 413.383 acidentes de trabalho e 1.689 mortes no primeiro semestre de 2025, com aumento em relação a 2024.

Sobretudo no Rio Grande do Sul, onde ocorrem os maiores índices de acidentes por 100 mil trabalhadores.

A alta nas estatísticas é atribuída à falta de investimentos em segurança, precarização do trabalho e aumento da informalidade.

O Ministério do Trabalho aponta para a necessidade de políticas públicas mais efetivas para prevenir acidentes e promover a segurança no trabalho. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Brasil registrou 413.383 acidentes de trabalho Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

O Brasil contabilizou 380.376 acidentes de trabalho e 1.689 mortes no primeiro semestre de 2025, conforme dados do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

Em relação ao mesmo período de 2024, houve crescimento de quase 9% nos acidentes e de 5,63% nos óbitos.

O MTE estima que acidentes de trabalho possam gerar perda de até 4% do PIB nacional ao ano.

Os números acendem alerta sobre o avanço dos registros nos últimos anos, evidenciando fragilidades na gestão de segurança e a necessidade de fortalecer políticas públicas.

‌



O levantamento aponta o Rio Grande do Sul como líder em ocorrências por 100 mil trabalhadores, com 1.087 registros. Na sequência aparecem Santa Catarina (1.047), Paraná (955) e Espírito Santo (944).

Algumas das profissões com mais mortes durante o horário de trabalho são:

‌



Motorista de caminhão;

Trabalhador de cultura de cana-de-açúcar;

Pedreiro;

Servente de obras;

Vaqueiro; e

Técnico de enfermagem.

O que caracteriza acidente de trabalho

A legislação define acidente de trabalho como o ocorrido durante o exercício da atividade profissional a serviço da empresa, resultando em lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução, temporária ou permanente, da capacidade laboral.

É o caso de uma trabalhadora, afastada pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) desde janeiro deste ano, que passou por um episódio no trabalho em que o chefe não a deixou ir ao banheiro e ela acabou urinando na roupa.

‌



Segundo ela, o episódio foi constrangedor. “Me senti humilhada com toda a situação. Fui ao médico do trabalho, que me encaminhou ao psiquiatra”, conta a mulher, que não quis se identificar.

A trabalhadora foi diagnosticada com depressão e fobia social — condições que levaram ao afastamento.

Também entram no conceito de acidente de trabalho as doenças ocupacionais, provocadas ou agravadas pelo exercício de funções específicas, e o acidente de trajeto, ocorrido no percurso de ida ou volta entre residência e local de trabalho.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Taxa de acidentes preocupa governo

Desde 2021, o Brasil registra alta contínua de acidentes de trabalho. Conforme o MTE, a variação foi de 12,63% entre 2021 e 2022; 11,91% de 2022 para 2023; e 11,16% entre 2023 e 2024.

Embora o ritmo de crescimento tenha diminuído, a tendência segue em elevação, ampliando a preocupação das autoridades e reforçando a necessidade de prevenção.

Para o advogado trabalhista Luis Gustavo Nicoli, o aumento resulta de múltiplos fatores.

O crescimento expressivo nos acidentes de trabalho, explica ele, revela uma combinação de fatores, desde a falta de investimentos em segurança por parte de algumas empresas, até a precarização das relações de trabalho e o aumento da informalidade.

“Além disso, a pressão por produtividade sem o devido suporte técnico agrava os riscos. Também há um aspecto positivo nisso: com a digitalização e maior fiscalização, estamos registrando mais ocorrências que antes passavam despercebidas”, afirma.

Impacto econômico

Nicoli destaca que os acidentes comprometem a competitividade das empresas e sobrecarregam o Estado.

“Estamos falando de perdas de produtividade, aumento nos custos com afastamentos e benefícios previdenciários, além da judicialização das relações de trabalho. A prevenção, nesse cenário, deixa de ser somente uma obrigação legal, ela passa a ser uma medida de inteligência econômica”, diz.

Em 2025, a maioria das ocorrências resultou em afastamento. Do total, 25,62% dos acidentados continuaram trabalhando, 62,35% ficaram afastados por até 15 dias e 12,03% por mais de 15 dias.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Prevenção exige mudança cultural

Nicoli diz que o combate à alta dos índices depende de uma transformação cultural, com fiscalização orientativa e programas preventivos voltados principalmente às micro e pequenas empresas.

“Políticas públicas devem fomentar programas de prevenção nas empresas, sobretudo nas micro e pequenas, que muitas vezes não têm estrutura técnica”, aponta.

Ele acrescenta que campanhas nacionais devem envolver trabalhadores para consolidar uma cultura efetiva de segurança. “Sem isso, vamos continuar enxugando gelo.”

Entre as medidas, o advogado cita treinamentos frequentes, uso correto de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), manutenção de máquinas e liderança comprometida com a segurança.

“Riscos existem, mas precisam ser mapeados, controlados e comunicados. Não dá para eliminar todos os riscos, mas é possível reduzir drasticamente os acidentes e garantir segurança jurídica e bem-estar para quem trabalha.”

PERGUNTAS E RESPOSTAS Qual foi o número de acidentes de trabalho registrados no Brasil no primeiro semestre de 2025? O Brasil registrou 380.376 acidentes de trabalho e 1.689 mortes decorrentes dessas ocorrências no primeiro semestre de 2025, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Como os números de acidentes de trabalho em 2025 se comparam a 2024? Em comparação com o mesmo período de 2024, o número de acidentes cresceu quase 9%, enquanto os óbitos aumentaram 5,63%. Quais estados lideram o ranking de acidentes de trabalho por 100 mil trabalhadores? O Rio Grande do Sul lidera o ranking com 1.087 registros, seguido de Santa Catarina com 1.047, Paraná com 955 e Espírito Santo com 944. O que a legislação considera como acidente de trabalho? A legislação considera acidente de trabalho aquele que ocorre durante o exercício da atividade profissional a serviço da empresa e que provoca lesão corporal ou perturbação funcional que resulte em morte, ou em perda ou redução da capacidade para o trabalho. Também estão incluídas as doenças ocupacionais e os acidentes de trajeto. Qual é a tendência dos acidentes de trabalho no Brasil desde 2021? Desde 2021, o número de acidentes de trabalho no Brasil vem registrando alta constante, com aumentos de 12,63% entre 2021 e 2022, 11,91% de 2022 para 2023 e 11,16% entre 2023 e 2024. Quais são as consequências dos acidentes de trabalho, segundo especialistas? Os acidentes causam um impacto significativo, comprometendo a competitividade das empresas e sobrecarregando o Estado, resultando em perdas de produtividade e aumento nos custos com afastamentos e benefícios previdenciários. Qual foi a situação dos trabalhadores acidentados em 2025? Em 2025, a maioria dos acidentes resultou em afastamento das atividades: 62,35% dos trabalhadores acidentados precisaram se afastar por até 15 dias, e 12,03% ficaram mais de 15 dias afastados. Qual é a estimativa de perda de riqueza causada pelos acidentes de trabalho no Brasil? Os acidentes de trabalho representam uma perda de até 4% de toda a riqueza produzida pelo país ao ano. O que é necessário para combater o aumento dos acidentes de trabalho, segundo especialistas? É necessária uma mudança de cultura que reforce a fiscalização com um olhar educativo e não apenas punitivo, além de fomentar programas de prevenção nas empresas, especialmente nas micro e pequenas, que muitas vezes não têm estrutura técnica. Quais medidas são sugeridas para melhorar a segurança no trabalho? As medidas sugeridas incluem treinamentos constantes, uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), manutenção de equipamentos e uma liderança que priorize a segurança.

