Brasil tem mais de 37 mil acidentes de trabalho com adolescentes nos últimos 12 anos Ao todo, foram registradas 79 mortes; principais causas estão relacionadas a veículos de transporte e uso de máquinas Brasília|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 01/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 02h00 )

Maior parte dos acidentes com jovens ocorre em veículos de transporte Valter Campanato/Agência Brasil

O Brasil registrou 37,2 mil acidentes de trabalho envolvendo adolescentes com vínculo de emprego formal entre 2012 e 2024, segundo dados da plataforma SmartLab, desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a OIT (Organização Internacional do Trabalho).

Desse total, 79 resultaram em morte.

O ano de 2014 apresentou o maior número de óbitos: foram 3.280 acidentes envolvendo adolescentes de 14 a 17 anos, com 12 mortes notificadas.

Em 2020, início da pandemia de Covid-19, o número de ocorrências caiu para 1.012 registros, com três mortes entre adolescentes trabalhadores.

Os dados revelam que 5.723 acidentes — o equivalente a 19% do total — ocorreram em veículos de transporte. O número evidencia falhas na fiscalização e na garantia dos direitos trabalhistas de adolescentes, frequentemente expostos a funções perigosas e proibidas por lei.

A segunda maior causa dos acidentes (5.001 casos, ou 16,6%) está relacionada ao uso de máquinas e equipamentos.

Esse tipo de ocorrência representa um risco significativo, especialmente porque muitos jovens são inseridos em ambientes industriais ou operacionais sem o devido preparo, supervisão ou uso adequado de equipamentos de proteção.

Outros fatores também contribuíram para os acidentes de trabalho envolvendo adolescentes. Entre os principais, destacam-se:

Queda do mesmo nível: 4.148 casos (13,8%)

4.148 casos (13,8%) Mobiliários e acessórios: 2.399 casos (7,96%)

2.399 casos (7,96%) Ferramentas manuais: 2.322 casos (7,7%)

2.322 casos (7,7%) Agente químico: 2.244 casos (7,44%)

2.244 casos (7,44%) Queda de altura: 2.118 casos (7,03%)

2.118 casos (7,03%) Motocicletas: 1.844 casos (6,12%)

1.844 casos (6,12%) Impacto contra pessoas ou objetos: 1.402 casos (4,65%)

Ainda segundo a plataforma, 21,2% dos acidentes ocorreram no comércio varejista, com destaque para supermercados e outros estabelecimentos de produtos alimentícios.

O segundo setor com maior número de ocorrências foi o de restaurantes e similares, com 8,39% dos casos.

Trabalho infantil

Em outubro do ano passado, o portal R7 noticiou que, em 2023, o Brasil contava com 1,607 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil.

O número representa 4,2% do total da população nessa faixa etária (38,3 milhões), o menor índice da série histórica iniciada em 2016, segundo dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios).

A Organização Internacional do Trabalho define como trabalho infantil aquele que é perigoso e prejudicial à saúde e ao desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças, além de interferir na sua escolarização.

Trabalho infantil no Brasil Luce Costa/ArteR7

Do total de pessoas em situação de trabalho infantil no país, a maioria (1,18 milhão) exercia alguma atividade econômica; outras 425 mil realizavam apenas produção para o próprio consumo.

Em comparação com 2022, o contingente de crianças em situação de trabalho infantil apresentou redução de 14,6%.

Em relação a 2016, a queda foi ainda maior, de 24%. Naquele ano, 2,11 milhões de crianças estavam nessa condição.

