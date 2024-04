Atacadão inaugura mais uma loja na capital paulista

Alto contraste

O Atacadão inaugurou só em março três lojas, chegando a 19 unidades na capital paulista. Localizada na Vila Leopoldina, (zona oeste), a unidade inaugurada fica próxima ao Parque Villa-Lobos.

Há pouco mais de dez dias, a rede chegou a dois novos endereços, nos bairros da Penha e de Pirituba, reforçando, assim, seu compromisso com a expansão, onde já soma 107 lojas e cinco atacados de entrega e centros de distribuição no estado.

A unidade oferece aos clientes um amplo portfólio de produtos dos setores de mercearia, hortifrúti, bebidas, cuidados pessoais e artigos de limpeza, incluindo marcas líderes de mercado e regionais, além de serviços de padaria, açougue, frios e fatiados.

A loja ainda apresenta soluções financeiras, como o Cartão Atacadão e o pagamento via PIX. Além disso, a rede agora parcela as compras em 3x sem juros nos cartões Mastercard, Visa, Elo, Hipercard, Diners, American Express e Cartão Atacadão.

Com o Atacadão Villa-Lobos, a rede atacadista empregou, de forma direta e indireta, cerca de 390 colaboradores.

“Só no mês de março, levamos o Atacadão a três regiões importantes de São Paulo, onde estamos presentes desde 1985 e, cada vez mais, buscamos contribuir para o seu desenvolvimento socioeconômico, gerando milhares de empregos, oferecendo alimentação de qualidade com preços justos aos consumidores finais e abastecendo os negócios dos pequenos e microempreendedores. Agora, com essa unidade próxima a um dos maiores parques da cidade, a população da região terá acesso aos diversos benefícios e facilidades que as nossas lojas proporcionam”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Agora, com 107 unidades espalhadas pelo estado, o Atacadão atinge a marca de 366 lojas e 36 atacados de entrega e centros de distribuição espalhados por todos os estados do país.

Serviço

Atacadão Villa-Lobos

Endereço: Av. José César de Oliveira, 500 - Vila Leopoldina, São Paulo.

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h/aos domingos, das 8h às 20h

Feriados: consultar a loja