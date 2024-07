Banco do Brasil renegocia R$ 1 bi no Desenrola Pequenos Negócios para 15 mil empresas Instituição também reforçou atendimento às micro e pequenas empresas com renegociação de R$ 4,18 bilhões em dívidas para 52 mil delas Economia|Do Estadão Conteúdo 19/07/2024 - 18h23 (Atualizado em 19/07/2024 - 18h23 ) ‌



Banco oferece desconto de até 20% nas taxas de juros Joédson Alves/Agência Brasil - 15.03.2024

O Banco do Brasil chegou a R$ 1 bilhão renegociados através do Desenrola Pequenos Negócios, a versão do programa de renegociação de dívidas do governo federal para empresas de pequeno porte. Desde o começo do programa, em 13 de maio, foram atendidas cerca de 15 mil empresas.

O banco também reforçou o atendimento às micro e pequenas empresas com a renegociação de R$ 4,18 bilhões em dívidas para 52 mil delas. Os números incluem tanto o BB quanto a Ativos S.A. empresa do conglomerado especializada na recuperação de créditos.

“O Desenrola é um marco para a economia brasileira. Vale a pena destacar que milhares de cidadãos já conseguiram retomar sua dignidade financeira por meio das condições de renegociação que o programa oferece”, afirma em nota a presidente do BB, Tarciana Medeiros.

O banco oferece desconto de até 20% nas taxas de juros ao público do Desenrola Pequenos Negócios, desconto de até 96% no pagamento à vista de operações em atraso, ou prazo de até 120 meses para o pagamento dos débitos.