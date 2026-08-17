Carteiras digitais transformam a forma de pagar e ganham espaço no dia a dia dos brasileiros
Solução que transforma o celular em uma forma prática e segura de resolver os pagamentos combina a confiança do Banco do Brasil com a tecnologia da Elo
A forma como os brasileiros realizam pagamentos vem passando por uma transformação acelerada nos últimos anos. O celular, que já é utilizado para conversar, trabalhar, fazer compras e acessar serviços, passou também a ocupar um papel cada vez mais importante na hora de resolver as contas do dia a dia.
Nesse cenário, as carteiras digitais deixaram de ser uma novidade tecnológica para se tornarem parte da rotina de milhões de consumidores.
Pesquisa divulgada pela Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) mostra que um em cada três brasileiros que usam cartão já utiliza carteira digital no celular, índice que chega a quase metade entre consumidores de 25 a 34 anos (47%).
O avanço acompanha a busca por experiências mais práticas, rápidas e seguras. Em uma rotina cada vez mais dinâmica, situações simples, como pagar um café antes da primeira reunião do dia, passar no mercado ou almoçar entre compromissos, passaram a ser resolvidas com apenas alguns toques no celular.
É justamente nesse contexto que os pagamentos por aproximação via carteira digital vêm conquistando espaço. Ao cadastrar os cartões BB Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Wallet, os clientes podem utilizar smartphones ou smartwatches para realizar compras de forma simples e conveniente, sem precisar apresentar o cartão físico.
Segurança que vai além da senha do cartão
Um dos principais diferenciais das carteiras digitais está na combinação entre praticidade e segurança para resolver tudo sem estresse.
Durante o pagamento, os dados do cartão não ficam visíveis nem são compartilhados com o estabelecimento. As carteiras digitais utilizam tecnologias de proteção, como a tokenização, que substitui as informações reais do cartão por credenciais digitais utilizadas para processar a transação, adicionando uma camada extra de segurança à experiência de pagamento.
Ao contrário do que muitos imaginam, o fato de não digitar a senha do cartão na maquininha não significa menos proteção. Nas compras realizadas por carteira digital, a autorização acontece diretamente no dispositivo utilizado para o pagamento, exigindo reconhecimento facial, impressão digital ou a senha de desbloqueio do aparelho.
Essa combinação de proteção dos dados e autenticação no próprio dispositivo tem contribuído para a popularização da tecnologia entre consumidores de diferentes perfis.
Como cadastrar seu cartão BB Elo
Para os clientes BB Elo, o cadastro na carteira digital pode ser iniciado diretamente pelo App BB, de forma simples e prática. A jornada permite visualizar os cartões elegíveis e direciona o cliente para a habilitação em carteiras digitais compatíveis, como Apple Pay, Google Pay e Samsung Wallet.
Após a ativação, o cartão fica disponível para pagamentos por aproximação utilizando smartphones ou smartwatches compatíveis. A partir daí, basta aproximar o dispositivo da maquininha e autorizar a transação no próprio aparelho para resolver o pagamento em poucos segundos.