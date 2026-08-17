Carteiras digitais transformam a forma de pagar e ganham espaço no dia a dia dos brasileiros Solução que transforma o celular em uma forma prática e segura de resolver os pagamentos combina a confiança do Banco do Brasil com a tecnologia da Elo

Banco do Brasil Produtora de vídeo/Nuvem/Diretor de fotografia/Leo Kawabe

A forma como os brasileiros realizam pagamentos vem passando por uma transformação acelerada nos últimos anos. O celular, que já é utilizado para conversar, trabalhar, fazer compras e acessar serviços, passou também a ocupar um papel cada vez mais importante na hora de resolver as contas do dia a dia.

Nesse cenário, as carteiras digitais deixaram de ser uma novidade tecnológica para se tornarem parte da rotina de milhões de consumidores.

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Pesquisa divulgada pela Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) mostra que um em cada três brasileiros que usam cartão já utiliza carteira digital no celular, índice que chega a quase metade entre consumidores de 25 a 34 anos (47%).

O avanço acompanha a busca por experiências mais práticas, rápidas e seguras. Em uma rotina cada vez mais dinâmica, situações simples, como pagar um café antes da primeira reunião do dia, passar no mercado ou almoçar entre compromissos, passaram a ser resolvidas com apenas alguns toques no celular.

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É justamente nesse contexto que os pagamentos por aproximação via carteira digital vêm conquistando espaço. Ao cadastrar os cartões BB Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Wallet, os clientes podem utilizar smartphones ou smartwatches para realizar compras de forma simples e conveniente, sem precisar apresentar o cartão físico.

Segurança que vai além da senha do cartão

Um dos principais diferenciais das carteiras digitais está na combinação entre praticidade e segurança para resolver tudo sem estresse.

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Durante o pagamento, os dados do cartão não ficam visíveis nem são compartilhados com o estabelecimento. As carteiras digitais utilizam tecnologias de proteção, como a tokenização, que substitui as informações reais do cartão por credenciais digitais utilizadas para processar a transação, adicionando uma camada extra de segurança à experiência de pagamento.

Ao contrário do que muitos imaginam, o fato de não digitar a senha do cartão na maquininha não significa menos proteção. Nas compras realizadas por carteira digital, a autorização acontece diretamente no dispositivo utilizado para o pagamento, exigindo reconhecimento facial, impressão digital ou a senha de desbloqueio do aparelho.

Essa combinação de proteção dos dados e autenticação no próprio dispositivo tem contribuído para a popularização da tecnologia entre consumidores de diferentes perfis.

Como cadastrar seu cartão BB Elo

Para os clientes BB Elo, o cadastro na carteira digital pode ser iniciado diretamente pelo App BB, de forma simples e prática. A jornada permite visualizar os cartões elegíveis e direciona o cliente para a habilitação em carteiras digitais compatíveis, como Apple Pay, Google Pay e Samsung Wallet.

Após a ativação, o cartão fica disponível para pagamentos por aproximação utilizando smartphones ou smartwatches compatíveis. A partir daí, basta aproximar o dispositivo da maquininha e autorizar a transação no próprio aparelho para resolver o pagamento em poucos segundos.