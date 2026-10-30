Black Friday: por que o período pode ser uma oportunidade para entrar em um consórcio Condições especiais podem tornar o planejamento de compras de alto valor mais atrativo, desde que a decisão considere o orçamento e o prazo para conquistar o bem

Consórcio Embracon aproveita a Black Friday para oferecer condições especiais em planos de consórcio divulgação

Conteúdo patrocinado por Embracon

A Black Friday pode ser uma oportunidade para quem vem planejando grandes conquistas, como comprar um carro ou um imóvel. Nesse cenário, o consórcio merece entrar na lista de alternativas a considerar.

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O que muita gente não sabe é que algumas administradoras aproveitam esse período para oferecer condições comerciais diferenciadas, incluindo taxas de administração mais atrativas do que as praticadas habitualmente. Assim, para quem já pensa em aderir à modalidade, o período pode ser uma boa oportunidade para comparar propostas e avaliar as vantagens de começar um planejamento.

A Black Friday no consórcio

Diferente do varejo, em que as promoções costumam envolver descontos diretos sobre o preço dos produtos, no consórcio a dinâmica é outra. Como trata-se de uma modalidade de compra planejada, com compromissos financeiros previstos em contrato, as ofertas podem envolver condições comerciais diferenciadas, como taxas de administração mais atrativas.

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É o caso de administradoras como o Consórcio Embracon, que aproveitam a Black Friday para oferecer condições especiais em seus planos de consórcio. Para quem está planejando comprar um carro ou um imóvel, vale conhecer as opções, considerando fatores como o valor da carta de crédito, o prazo de pagamento e a taxa de administração.

Taxa de administração: você sabe o que é?

Antes de comparar as condições de um consórcio, é importante entender um dos principais custos da modalidade: a taxa de administração. Ela corresponde à remuneração da administradora pelos serviços necessários para organizar e gerenciar o grupo, desde a formação e a gestão das contribuições até o acompanhamento das contemplações.

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O percentual é definido no contrato e calculado sobre o valor do crédito contratado, com a cobrança distribuída ao longo do plano conforme as condições estabelecidas. Por isso, ao avaliar uma oferta, vale conferir não apenas o valor da parcela, mas o percentual da taxa e o custo total previsto.

A cobrança da taxa de administração é prevista na Lei nº 11.795/2008, que regulamenta o sistema de consórcios, e segue as normas aplicáveis do Banco Central do Brasil, responsável pela supervisão do setor.

A oportunidade do ano para planejar grandes conquistas

Depois de entender como funciona a taxa de administração, fica mais fácil avaliar por que as condições especiais da Black Friday podem fazer diferença. Quando há redução efetiva desse custo, a oferta pode tornar o plano mais atrativo. Para isso, é importante conferir o percentual anunciado, as regras da promoção e o custo total da contratação, além de verificar se as parcelas cabem no orçamento.

A busca por alternativas que ajudem a organizar grandes aquisições também faz parte da evolução do consórcio como ferramenta de planejamento financeiro. “Nos últimos anos, o consórcio evoluiu de uma alternativa de crédito para uma solução de gestão financeira. Ele combina previsibilidade, flexibilidade no uso do recurso e eficiência de custo, o que explica seu avanço entre diferentes perfis de público”, afirma Thiago Guerra, vice-presidente comercial da Embracon.

Nesse contexto, a Black Friday pode ser um bom momento para tirar os planos do papel e começar a se preparar para conquistas futuras.

O que conquistar com consórcio na Black Friday?

Para quem planeja comprar um imóvel, a Black Friday pode ser uma oportunidade para começar a organizar essa conquista. O consórcio imobiliário permite utilizar a carta de crédito para adquirir casas, apartamentos e terrenos, além de viabilizar projetos de construção ou reforma, conforme as regras do plano.

Já para quem deseja comprar o primeiro carro ou trocar de veículo, o consórcio de automóveis é uma alternativa para planejar essa aquisição ao longo do tempo. Com a carta de crédito, é possível comprar um veículo novo ou usado, respeitando as condições de utilização previstas em contrato.

Em ambos os casos, o consórcio permite planejar a aquisição do bem ao longo do tempo, sem juros e sem necessidade de entrada para aderir ao plano. No caso dos imóveis, essa possibilidade pode ajudar quem deseja sair do aluguel ou construir patrimônio.

Essa perspectiva de longo prazo também ajuda a explicar como a modalidade vem sendo utilizada por diferentes perfis de consumidores. “Temos observado um movimento consistente de diversificação da nossa base, com o crescimento da participação de consumidores de maior renda, que passam a utilizar o consórcio de forma estratégica, como instrumento de organização financeira e construção de patrimônio no longo prazo”, destaca Thiago Guerra, da Embracon.

Oportunidade com planejamento

O fim do ano é um período em que muitas pessoas revisam suas metas e organizam os próximos passos financeiros. Para quem planeja conquistar um imóvel ou um veículo, esse pode ser um bom momento, com uma compra programada e parcelas compatíveis com o orçamento.

Nesse contexto, a Black Friday pode ser uma oportunidade para pesquisar e comparar alternativas, especialmente para quem já considera entrar em um consórcio. As condições especiais podem tornar a contratação mais atrativa, mas é importante avaliar se elas realmente fazem sentido para a sua realidade financeira.

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