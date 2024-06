Bolsas da Ásia fecham em baixa, após dados chineses aquém do esperado

Alto contraste

Por Sergio Caldas* São Paulo, 17/06/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, enquanto investidores avaliaram uma série de dados econômicos chineses relevantes. Na China continental, o índice Xangai caiu 0,55%, a 3.015,89 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,05%, a 1.690,43. Na comparação anual de maio, a produção industrial chinesa subiu 5,6% e as vendas no varejo avançaram 3,7%, menos do que o esperado em ambos os casos. Já as vendas de imóveis na segunda maior economia do mundo continuam fracas, apesar de uma série de recentes medidas para incentivar o setor: entre janeiro e maio, houve queda de 30,5%. Além disso, o PBoC - como é conhecido o BC chinês - decidiu deixar a taxa de juro de sua linha de empréstimo de médio prazo inalterada em 2,5%. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei sofreu expressiva baixa de 1,83% em Tóquio, a 38.102,44 pontos, pressionado por ações e incorporadoras, em meio a incertezas sobre a perspectiva da política do Banco do Japão (BoJ), enquanto o Hang Seng teve ligeira perda de 0,03% em Hong Kong, a 17.936,12 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,52% em Seul, a 2.744,10 pontos, e o Taiex registrou leve perda de 0,04%, a 22.496,53 pontos, depois de atingir sucessivas máximas históricas na semana passada. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, sob o peso de ações ligadas a commodities. O S&P/ASX 200 caiu 0,31% em Sydney, a 7.700,30 pontos. Contato: sergio.caldas@estadao.com *Com informações da Dow Jones Newswires