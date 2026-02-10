Microcrédito para famílias do CadÚnico tem riscos, avalia economista Projeto-piloto foi lançado nesta segunda (9); trabalho do governo deve focar em evitar inadimplência

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Projeto-piloto de microcrédito foi lançado para famílias de baixa renda do CadÚnico.

Economista alerta para os riscos de inadimplência se não houver conscientização sobre o uso do dinheiro.

Empréstimos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, com juros reduzidos, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Prazos para pagamento vão de quatro a 12 meses, com a segurança do Fundo Garantidor de Operações. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Apesar do benefício, o projeto-piloto de crédito para as famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico, lançado nesta segunda-feira (9), também tem seus riscos. Em entrevista ao Conexão Record News, o economista Miguel Daoud afirma que a iniciativa depende que a sociedade “aprenda a lidar com dinheiro”.

“Você pega o dinheiro, você vê as condições de que você está recebendo esse dinheiro, como é que você vai pagar, o que você tem que ganhar. Aí, com base nisso, você estrutura a sua atividade, que você vai usar esse dinheiro para ganhar dinheiro. Agora, se você não tiver um entendimento do custo do dinheiro com a realidade com o que você vai fazer, o que você vai ganhar, evidentemente que isso acaba tirando a capacidade dessa pessoa em ganhar dinheiro”, afirma Daoud.

‌



'Muitos brasileiros tem o dinheiro para gastar', pondera Miguel Daoud Reprodução/Record News

Se isso não acontecer, ele pontua, existirá mais inadimplência. Daoud destaca a importância da conscientização. “Muitos brasileiros, muitos de nós, tem o dinheiro para gastar. Você dá o dinheiro, ele fala, bom, isso aqui eu vou gastar. Você tem que fazer com que eles entendam que esse é um empréstimo que ele tem para melhorar de vida. Essa é a finalidade desse programa”, argumenta.

Nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, será possível acessar os empréstimos em valores que variam de R$ 500 a R$ 21 mil, com juros reduzidos, nas agências da Caixa Econômica Federal. O teste inicial terá duração de três meses. O prazo de pagamento vai de quatro a 12 meses, e o crédito conta com garantia do Fundo Garantidor de Operações e isenção de IOF.

