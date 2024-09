Candidatos do ‘Enem dos Concursos’ podem acessar cartões de resposta nesta terça Material estará disponível a partir das 10h para as 970.037 pessoas que fizeram as provas; notas serão divulgadas em 8 de outubro Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 10/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 02h00 ) ‌



CNU teve provas aplicadas em 228 cidades Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

Os candidatos que participaram do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), o chamado “Enem dos Concursos”, poderão acessar as imagens dos cartões de resposta a partir das 10h desta terça-feira (10). O material estará disponível na mesma página onde foi realizada a inscrição para o certame. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 970.037 pessoas fizeram as provas do concurso, que oferece 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal.

O processo de digitalização dos cartões de resposta começou na primeira semana de setembro, na sede da Cesgranrio, banca que organizou o concurso. “A digitalização garante que todos os registros serão preservados de forma adequada e que o acesso às informações estará assegurado”, afirma o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas no dia 8 de outubro, com dois dias para pedidos de revisão das notas da questão discursiva (8 e 9/10). Também em 8 de outubro, será feita a convocação para o envio de títulos pela internet.

A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro, e a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação terá início em janeiro de 2025.

Cronograma do CPNU

10/09 - Disponibilização da imagem do cartão-resposta.

- Disponibilização da imagem do cartão-resposta. 08/10 - Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva.

- Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva. 08 e 09/10 - Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva.

- Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva. 08/10 - Convocação para o envio de títulos (via upload).

- Convocação para o envio de títulos (via upload). 09 e 10/10 - Envio dos títulos.

- Envio dos títulos. 17/10 - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva.

- Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva. 17/10 - Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e para a condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai).

- Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e para a condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai). 17 a 25/10 - Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência.

- Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência. 02 e 03/11 - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

- Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 02 e 03/11 - Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas.

- Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas. 04/11 - Resultado preliminar da avaliação de títulos.

- Resultado preliminar da avaliação de títulos. 04 e 05/11 - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos.

- Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos. 13/11 - Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência.

- Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência. 13 e 14/11 - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência.

- Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência. 19/11 - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos.

- Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos. 21/11 - Previsão de divulgação dos resultados finais.

*Com informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos