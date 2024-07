Candidatos que desistiram do ‘Enem dos Concursos’ podem pedir reembolso até domingo Com mais de 2,1 milhões de participantes, o concurso vai oferecer 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal

Prazo termina neste domingo (7) Rovena Rosa/ Agência Brasil

Candidatos ao Concurso Público Nacional Unificado , o chamado “Enem dos Concursos”, que decidirem não realizar a prova têm até este domingo (7) para solicitar a devolução da taxa de inscrição. O prazo, que começou nesta sexta-feira (5), tem por objetivo atender os candidatos que tenham sido prejudicados com o adiamento das provas, informou o Ministério da Gestão e da Inovação . O certame será aplicado em 18 de agosto.

Com mais de 2,1 milhões de candidatos, o concurso vai oferecer 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. O certame será dividido em oito blocos temáticos, sendo sete de nível superior e um de nível médio. Os candidatos do nível superior podem concorrer a diversas vagas, desde que sejam do mesmo bloco.

O pedido de reembolso não é restrito aos moradores do Rio Grande do Sul e pode ser feito por todos os candidatos inscritos. A solicitação deverá ser feita na plataforma do concurso , a partir do login do Gov.br. Com a solicitação, o candidato deverá informar os dados do banco, agência e conta corrente. É obrigatório que o solicitante seja o único titular da conta indicada.

De acordo com o ministério, a devolução do valor pago pela inscrição será efetivada somente após a data de aplicação das provas, em 18 de agosto. Em fevereiro, os candidatos a cargos de nível médio pagaram R$ 60 e os que concorrem a vagas de nível superior, R$ 90.

Nesta quinta-feira (4), a pasta divulgou alterações no cronograma e ajustes no edital do concurso. Além da possibilidade d devolução da taxa de inscrição, mudança do local da prova para candidatos do Rio Grande do Sul e as regras para aplicação da prova, em caso de situações logísticas excepcionais e imprevisíveis em diferentes regiões do país, também estão entre as alterações.

Segundo o novo edital, o cartão de confirmação com os detalhes sobre os locais de prova será divulgado no dia 7 de agosto. Os resultados vão sair até 21 de novembro e a convocação deve ter início em janeiro de 2025.

