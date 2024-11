Cerca de 10 milhões de mulheres gerenciam o próprio negócio no país Outro destaque no empreendedorismo feminino é o Delas Summit 2024, nos dias 21 e 22 de novembro, em Florianópolis (SC) Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 22/11/2024 - 10h37 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cerca de 10 milhões de mulheres gerenciam o próprio negócio no país Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O empreendedorismo feminino tem ganhado cada vez mais força no Brasil, como aponta o relatório técnico do Sebrae sobre o tema. Segundo o estudo, o país possui cerca de 30 milhões de empreendedores, sendo mais de 10 milhões de mulheres à frente de seus próprios negócios.

O levantamento destaca que 49,8% das empreendedoras brasileiras se identificam como negras, reforçando a diversidade no setor. “Estamos testemunhando uma mudança empolgante no perfil dos empreendedores brasileiros. Mulheres, jovens e negros estão liderando com sucesso, o que é essencial para uma economia mais inclusiva e resiliente”, afirma Cristina, analista do Sebrae.

O estudo também revela o perfil educacional das empreendedoras: 41,3% têm Ensino Médio completo e 20,5% concluíram o Ensino Fundamental. A faixa etária predominante é de mulheres entre 30 e 39 anos. Quanto aos setores de atuação, 55,9% estão no ramo de serviços e 25,4% no comércio.

Apesar do crescimento expressivo, os desafios ainda são significativos. De acordo com outro relatório do Data Sebrae, 75% das empreendedoras relatam sobrecarga ao conciliar a gestão do negócio com responsabilidades familiares, como o cuidado com filhos, idosos ou parentes. Entre os homens, apenas 55% relatam esse sentimento. Além disso, a participação feminina no empreendedorismo ainda é menor que a masculina, com mulheres representando 33,9% dos empreendedores, contra 66,1% de homens ao final de 2023.

‌



Delas Summit 2024

Outro destaque no universo do empreendedorismo feminino é o Delas Summit 2024, realizado nos dias 21 e 22 de novembro, no CentroSul, em Florianópolis (SC). Promovido pelo Programa Sebrae Delas Mulher de Negócios, o evento reúne mais de 5 mil participantes presenciais e 25 mil online, com uma programação que inclui:

190 palestrantes distribuídas em 9 palcos temáticos.

150 expositoras, representando pequenas empresas lideradas por mulheres.

Trilhas de conteúdo sobre sustentabilidade, inovação, prosperidade e representatividade.

Estruturas pensadas para mães, como espaço kids monitorado e área exclusiva para amamentação.

Segundo Geórgia Nunes, gerente de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão do Sebrae Nacional, o evento celebra a pluralidade e os exemplos de sucesso feminino. “Queremos inspirar mulheres a seguirem suas jornadas empreendedoras e encorajar outras a darem os primeiros passos, superando barreiras culturais e pessoais”, concluiu.

‌



A influenciadora e palestrante do Delas Summit, Mari Maria, destacou a importância das redes sociais para mulheres empreendedoras. Segundo ela, as redes são uma ferramenta essencial para se expressar, construir uma marca e se diferenciar no mercado

“Minha dica principal é usar as redes sociais ao seu favor. É um espaço onde você pode se posicionar sem intermediários, mostrando quem você é como mulher e como marca. Hoje, o mercado é desafiador para mulheres, mas as redes oferecem uma oportunidade única de se conectar e se destacar.”

‌



Crescimento geral

Em 2024, o Brasil registrou um marco impressionante na abertura de empresas: 3,3 milhões de novos negócios foram criados, sendo 96% deles micro e pequenas empresas (MPEs). Apenas em setembro, foram 349,5 mil novos CNPJs, 17% a mais que no mesmo período de 2023. Para Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, esses números refletem a força da economia brasileira. “A popularização do crédito e as políticas econômicas atuais estão impulsionando registros na abertura de pequenos negócios, garantindo mais empregos e renda”, afirmou.

*A repórter viajou a convite do Sebrae Nacional