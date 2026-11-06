Criado em 1942 para atender às necessidades de uma indústria brasileira em expansão, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) chega aos 85 anos com uma trajetória marcada pela formação de profissionais e pela contribuição ao desenvolvimento industrial do país. Com foco na educação profissional e superior, a instituição mantém seu propósito de transformar vidas e impulsionar a competitividade da indústria brasileira, preparando pessoas para as transformações do mundo do trabalho e as demandas do setor produtivo.

Ao longo de sua história, o SENAI ampliou sua atuação para acompanhar a evolução da indústria e as novas exigências de qualificação profissional. A educação profissional e superior permanece no centro de sua missão, em articulação com a inovação e a transferência de tecnologias industriais. Essa atuação conecta o desenvolvimento de pessoas à competitividade das empresas, reafirmando o compromisso institucional com a formação de profissionais e o futuro da indústria brasileira.

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Uma escola nascida da urgência

A trajetória do SENAI está diretamente ligada à história do Sistema Indústria, formado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), pelo Serviço Social da Indústria (SESI), pelo próprio SENAI e pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), além de 27 federações estaduais e mais de 1.250 sindicatos patronais que, juntos, representam mais de 700 mil empresas industriais. Essa estrutura começou a se formar na década de 1930, com a fundação da CNI em 1938, para unificar a representação do setor produtivo brasileiro. Diante da urgência da industrialização, nasceu o SENAI, em 1942, para qualificar a mão de obra que as novas fábricas demandavam, seguido pelo SESI, em 1946, criado para garantir o bem-estar social e a saúde desses trabalhadores. Décadas depois, em 1969, para atender a uma indústria mais complexa, foi criado o IEL, com a missão de conectar o conhecimento da universidade ao mercado.

O SENAI foi instituído pelo Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. A criação respondia a um descompasso que limitava o desenvolvimento industrial brasileiro: a escassez de trabalhadores com formação técnica especializada. Entre os operários do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, 332.424 tinham apenas educação primária, enquanto só 88.880 possuíam alguma formação técnica especializada. O país crescia mais rápido do que conseguia preparar profissionais para suas fábricas.

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As primeiras turmas começaram ainda em 1942, com cursos de torneiro mecânico, fresador, limador, soldador elétrico e carpinteiro. Nos anos seguintes, a rede se expandiu, e unidades em Niterói, Petrópolis e Nova Friburgo passaram a oferecer também cursos de desenho industrial, matemática de oficina e eletrotécnica. No pós-guerra, doações de equipamentos e transferência de conhecimento de países como Suíça, Alemanha, Japão, Itália e Canadá contribuíram para consolidar a estrutura da instituição.

Desde sua origem, o SENAI atua como entidade privada sem fins lucrativos, de interesse público, financiada por contribuição compulsória incidente sobre a folha de pagamento das empresas industriais e fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Esse modelo contribuiu para a continuidade e a expansão de suas atividades, permitindo que a instituição ampliasse sua presença nacional e acompanhasse as mudanças da indústria ao longo de mais de oito décadas.

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Da formação profissional à educação superior

Ao longo de sua história, o SENAI ampliou sua atuação para acompanhar a evolução da indústria e as novas exigências do mercado de trabalho. A formação profissional permanece no centro dessa trajetória, abrangendo diferentes níveis e modalidades de ensino, da aprendizagem e qualificação profissional aos cursos técnicos, à graduação e à pós-graduação.

Essa evolução reflete a compreensão de que a competitividade industrial depende diretamente das competências dos profissionais. Mais do que preparar trabalhadores para ocupações específicas, o SENAI busca desenvolver conhecimentos e habilidades que permitam acompanhar as transformações tecnológicas, ampliar oportunidades de inserção profissional e construir trajetórias de aprendizagem contínua.

A atuação educacional é complementada pela inovação e pela transferência de tecnologias industriais, que aproximam o conhecimento aplicado das necessidades das empresas. Dessa forma, a instituição conecta a formação de pessoas à modernização dos processos produtivos, contribuindo tanto para o desenvolvimento profissional dos trabalhadores quanto para o aumento da produtividade e da competitividade da indústria brasileira.

Da oficina à Indústria 4.0

A trajetória do SENAI acompanha, em boa medida, a própria transformação da indústria brasileira. Os primeiros cursos, voltados a ofícios como torneiro mecânico e eletricista industrial, foram dando lugar, décadas depois, a formações em automação, digitalização, tecnologia da informação e competências ligadas à Indústria 4.0.

A experiência acumulada pela instituição também ultrapassou as fronteiras brasileiras. A partir dos anos 1970, o SENAI serviu de referência para a criação de instituições similares na América Latina, como o SENA, na Colômbia, e o SENATI, no Peru. Atualmente, mantém dez centros de formação profissional no exterior e já desenvolveu projetos de educação, tecnologia e inovação em 53 países, com atuação em três continentes.

A partir de 2009, uma parceria com o então Ministério da Ciência e Tecnologia e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) impulsionou a atuação do SENAI em inovação, contribuindo para o desenvolvimento dos Institutos SENAI de Inovação e de Tecnologia. Essas estruturas ampliam a oferta de pesquisa aplicada e serviços tecnológicos diretamente às empresas.

Uma rede de escala nacional

Os números dão a dimensão da atuação do SENAI. Somente no último ano considerado no levantamento, a instituição registrou mais de 3 milhões de matrículas em cursos de educação profissional e superior, distribuídas por 28 setores industriais. Desde 1942, mais de 92 milhões de pessoas passaram por seus cursos.

Na área de tecnologia e inovação, foram realizados 104,2 mil serviços para empresas, que registraram, em média, aumento de produtividade de 43,2% após o atendimento. Do total de contribuições recebidas, 74,4% são destinados a cursos gratuitos, conforme os dados apresentados no levantamento.

Essa escala de atuação traduz o alcance de uma rede que conecta educação, trabalho e indústria. Ao ampliar o acesso à formação profissional e superior, o SENAI contribui para o desenvolvimento de competências, a mobilidade profissional e a preparação de trabalhadores para novas oportunidades.

O que dizem os números de empregabilidade

Os resultados da formação profissional também se refletem na inserção dos egressos no mercado de trabalho. Pesquisa divulgada em fevereiro de 2026, com 213,2 mil egressos, mostrou que 86,7% dos formados em cursos técnicos do SENAI conseguiram ingressar no mercado de trabalho em até um ano. A renda média desses profissionais chegou a R$ 2.682, um aumento de 22,2% em relação ao salário anterior à conclusão do curso técnico.

O levantamento também revelou que 90% das empresas consultadas preferem contratar profissionais formados pelo SENAI e que 88,7% dos egressos têm interesse em continuar estudando na instituição.

Entre as áreas com maiores índices de empregabilidade estão refrigeração e climatização (95,9%), automotiva (94,4%), metalmecânica (90,2%), energia (90%) e eletroeletrônica (89,4%).

Os indicadores reforçam a conexão entre a formação oferecida pelo SENAI e as necessidades do setor produtivo. Também evidenciam a importância da educação como instrumento de transformação de trajetórias profissionais, geração de oportunidades e fortalecimento da indústria.

Reconhecimento internacional

O desempenho do Brasil nas competições da WorldSkills, considerada a “olimpíada” da educação profissional, também ajuda a sustentar a reputação do SENAI no exterior.

O Brasil ficou em segundo lugar geral na edição de 2011, com 11 medalhas, e conquistou o primeiro lugar em 2015, com seis ouros, três pratas e dois bronzes. Em 2019, terminou em terceiro lugar, em Kazan, com 13 medalhas. Na edição de 2024, em Lyon, levou a segunda maior delegação da competição, com 64 competidores, atrás apenas da China.

Em 2026, na edição realizada em Xangai, o Brasil participou com 71 competidores e conquistou oito medalhas, todas obtidas por representantes do SENAI. Desde 2011, o país figura entre os cinco primeiros colocados nas edições da competição.

Os resultados evidenciam a qualidade da formação profissional brasileira e o papel do SENAI no desenvolvimento de competências técnicas de alto nível, capazes de responder a padrões internacionais de excelência.

Em 2014, a Organização das Nações Unidas (ONU) apontou o SENAI como uma das principais instituições educacionais do Hemisfério Sul.

O desafio dos próximos anos

Assim como em 1942, o SENAI volta a enfrentar um cenário de demanda acelerada por qualificação. Segundo o Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027, o Brasil precisa qualificar 14 milhões de profissionais até 2027 — 2,2 milhões em formação inicial e 11,8 milhões em requalificação de quem já está no mercado. As áreas com maior procura por novos técnicos são logística e transporte (474,6 mil vagas), construção (364 mil), operação industrial (181 mil), manutenção e reparo (179,4 mil) e metalmecânica (175,4 mil).

As transformações tecnológicas, a digitalização dos processos produtivos e a transição energética tornam a educação profissional e superior ainda mais estratégicas para o futuro da indústria. Nesse contexto, o desafio vai além de formar novos trabalhadores: envolve atualizar competências, ampliar oportunidades de aprendizagem e preparar profissionais para ocupações em constante evolução.

O SENAI chega aos 85 anos reafirmando o papel da educação profissional e superior como eixo central de sua contribuição para o país. Se, em sua fundação, a prioridade era formar trabalhadores para uma indústria em expansão, hoje a missão é preparar pessoas para os desafios de uma economia cada vez mais tecnológica e competitiva.

Ao articular educação, inovação e transferência de tecnologias industriais, o SENAI mantém vivo o propósito que orienta sua atuação: transformar vidas e impulsionar a competitividade da indústria brasileira.

Oferecimento: Sistema Indústria

Diretora de Conteúdo Digital e Transmídia : Bia Cioffi

Reportagem : João Acrísio Loyo

Coordenação de Arte : Sabrina Cessarovice

Arte : Gabriela Lopes Oliveira