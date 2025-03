Com início da temporada do Imposto de Renda, Receita faz alerta para golpe por correspondência No texto, o destinatário encontra supostas instruções que, ao final, buscam obter dados pessoais e bancários das vítimas Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 12/03/2025 - 08h11 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Receita divulga detalhes do IR nesta quarta Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

A Receita Federal divulga nesta quarta-feira (12) as regras para a entrega do Imposto de Renda de 2025. Com isso, o órgão alerta para uma possível reedição do golpe da correspondência, já aplicado em outras temporadas. Nele, criminosos enviam cartas falsas com o logotipo da Receita, simulando uma suposta “intimação para regularização de dados cadastrais”. Dessa forma, os contribuintes são direcionados a um site falso. Neste ano, a previsão é que o prazo de entrega dos documentos comece em 17 de março e termine em 30 de maio.

Segundo o órgão, os golpistas utilizam correspondências físicas enviadas pelos Correios, que imitam uma comunicação oficial da Receita. No texto, o destinatário encontra supostas instruções que, ao final, buscam obter dados pessoais e bancários das vítimas.

Carta enviada pelos Correios com logo da Receita é falsa Reprodução/Receita Federal/Arquivo

Caso o contribuinte receba uma carta desse tipo, deve denunciá-la ao Fisco e às autoridades competentes. “No caso de sofrer essa tentativa de fraude, o cidadão deve procurar a Delegacia de Polícia Civil Especializada para fazer a denúncia”, esclarece o órgão.

Como se proteger?

✅ Desconfie de qualquer correspondência que solicite acesso a sites desconhecidos para regularização de dados.

‌



✅ Nunca forneça informações pessoais ou bancárias fora dos canais oficiais da Receita Federal.

✅ Para consultas, regularizações e alterações cadastrais, utilize exclusivamente o site oficial da Receita Federal: www.gov.br/receitafederal.

‌



✅ O atendimento está disponível por meio do e-CAC.

✅ Se tiver dúvidas quanto ao seu cadastro na Receita Federal, acesse: www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-cpf e faça a consulta no site oficial de forma segura antes de qualquer outra ação.

‌



Imposto de Renda 2025

Segundo projeção do diretor-executivo da Confirp Contabilidade, Richard Domingos, neste ano deve ser obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.704,00 no ano passado. Em 2024, o valor mínimo para declaração foi de R$ 30.639,90. No ano passado, a Receita recebeu 45,2 milhões de declarações.

Como se preparar para o IR 2025?

O primeiro passo é separar os documentos, orienta o advogado tributarista Fabrício Tonegutti, diretor da Mix Fiscal. “Separe os informes de rendimento, incluindo salário, aluguel e aplicações financeiras, além dos comprovantes de despesas dedutíveis, como educação e saúde. Isso facilitará o preenchimento da declaração”, explica.

As regras para 2025 ainda serão divulgadas pela Receita, mas é importante acompanhar possíveis mudanças na legislação. O advogado recomenda utilizar o tópico de ajuda do programa do IR para tirar dúvidas sobre a declaração de dividendos, ganhos na Bolsa de Valores ou venda de imóveis.

Antes de preencher a declaração, o contribuinte deve escolher entre os modelos simplificado e completo. “No modelo simplificado, as deduções são presumidas, levando em conta o número de dependentes, estado civil e outros fatores. O próprio programa do IR indica qual opção é mais vantajosa”, orienta Tonegutti.