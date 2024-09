Conta de luz tem novo modelo neste mês; veja o que muda na fatura Economia|Do R7 11/09/2024 - 18h38 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h46 ) ‌



Conta de luz tem novo layout em São Paulo Reprodução

A conta de luz com a tarifa e o consumo mensal de energia elétrica recebida pelos clientes da Enel, em São Paulo, está de cara nova a partir deste mês. A nova fatura traz agora no topo o total a pagar, o QR Code para o pagamento via Pix e avisos sobre possíveis cortes de energia por falta de pagamento e outras informações de interesse do cliente.

Outra novidade é a inclusão de informações sobre o custo diário de energia, com sinalização se foi maior ou menor em relação ao mês anterior. Já as informações sobre impostos e técnicas de leitura ficaram para o final do boleto.

Outros meios de pagamento também podem ser usados pelo consumidor, como débito automático, internet banking, agências bancárias, postos de pagamento autorizados, caixas eletrônicos e lotéricas.

Veja como era e como ficou

O que muda na nova fatura Divulgação/Enel

Principais alterações

Destaque dos campos prioritários: total a pagar, Pix e alerta de contas vencidas



Campos de tributos, informações fiscais e informações técnicas de leitura foram para o final da fatura



Inclusão do box de custo diário que mostra se foi maior ou menor em relação ao mês anterior

Evitar fraudes

“O objetivo da mudança é ajudar o consumidor a encontrar as informações que mais importam com rapidez. Um dos exemplos é o aviso de conta vencida (sem pagamento) do mês anterior. Antes, a informação ficava bem na parte de baixo da conta, mas após pesquisa realizada com os clientes, foi feita a mudança para o topo e em destaque”, explica Tatiana Celani, responsável pelo setor de Felicidade do Cliente da Enel Brasil.

A Enel alerta que, para evitar fraudes, quando o boleto for emitido pelos bancos, o cliente sempre deve conferir, antes de fazer o pagamento, se o beneficiário está em nome de Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São Paulo S.A. (razão social da Enel SP) e confirmar o CPNJ 61.695.227/0001-93.

A nova conta terá em princípio apenas versão impressa. Ainda não há previsão para a versão online para ser enviada por e-mail. Nos próximos meses, o modelo também será adotado na área de concessão dos estados do Rio de Janeiro e do Ceará, segundo a Enel.

Entenda a conta de luz

Todas as contas de luz trazem informações regulamentadas pela Anel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e há dados que sempre são usados no contato do cliente com a companhia de energia.

Na fatura emitida pela Enel Distribuição São Paulo, o cliente deve ficar atento ao número da instalação, pois esta informação é solicitada nos contatos com a concessionária.

ao número da instalação, pois esta informação é solicitada nos contatos com a concessionária. O consumidor deve verificar se dados como nome e endereço estão corretos. Isto evita, por exemplo, quitar uma conta de outro titular que tenha sido endereçada por engano.

Os campos referentes ao mês de consumo, valor a ser pago e a data de vencimento estão bem destacados. Na hora de efetuar o pagamento na rede bancária, convém conferir se o valor a ser debitado é o mesmo indicado na conta.

A fatura sempre apresenta os dados do medidor de consumo e as datas em que as leituras são realizadas.

Gráficos em formato de barra indicam o consumo de energia dos últimos 12 meses. De fácil visualização, este campo permite uma rápida leitura visual, alertando para variações no padrão de consumo da unidade.

Na sequência, há informações sobre a bandeira tarifária, sistema de cobrança definido pela Aneel que reflete os custos adicionais causados por eventual necessidade de acionamento de usinas termelétricas.

· Bandeira Verde indica que durante o mês não houve alterações nas tarifas de consumo e as condições para produzir energia elétrica estão moderadas.

· Bandeira Amarela aponta um primeiro sinal de alerta e um aumento de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

· Bandeiras Vermelhas indicam urgência para economia de energia e são divididas em duas categorias: Patamar 1 e 2, correspondentes a acréscimos de, respectivamente, R$ 4,463 a R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos.

Há ainda outros itens que compõem a tarifa, como impostos, custos de geração e distribuição de energia, por exemplo, que aparecem na conta como “Resumo da sua conta”.

Para quem preferir conferir as informações online, basta acessar a qualquer momento a ferramenta “Entenda sua Conta”, no site ou no app da Enel, que permite fazer comparações da fatura do mês com as anteriores e analisar cada componente, como consumo diário, dias de leitura, encargos, entre outras informações.

Para solicitar envio da 2ª via da conta, os clientes da Enel podem entrar em contato pelo aplicativo Enel São Paulo, que pode ser baixado gratuitamente, para IOS e Android; pelo site da companhia (www.enel.com.br); ou podem ainda falar com a Enel através do WhatsApp Elena, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608.

Fonte: Enel São Paulo