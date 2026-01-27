Distribuidoras podem não repassar a diminuição de preço da Petrobras, diz economista Carla Beni fala sobre a redução de 5,2% no preço da gasolina; queda foi de R$2,71 para R$2,57

A economista Carla Beni alerta que as distribuidoras podem não repassar essa redução ao consumidor.

A mudança na metodologia de cálculo da Petrobras visa diminuir a frequência de alterações nos preços ao longo do ano.

A variação no preço da gasolina pode impactar correções de preços em diversos setores, segundo a especialista.

Começa a valer nesta terça-feira (27), a redução de 5,2% no preço da gasolina vendida pela Petrobras para as distribuidoras. O preço médio do litro da gasolina vendida nas refinarias passa de R$ 2,71 para R$ 2,57, uma redução de R$ 0,14.

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (27), Carla Beni, economista e professora da FGV, relembra que a distribuidora da Petrobras foi privatizada: “Então, na verdade, quando a Petrobras diminui o preço para as distribuidoras, as distribuidoras podem não repassar isso[...]. É muito importante a gente saber que muitas vezes, mesmo quando o governo reduz o preço, ou seja, a Petrobras reduz o preço, isso às vezes não chega na nossa vida lá quando a gente vai encher o tanque”, explica.

Carla também fala que a Petrobras mudou a metodologia de cálculo dela, com objetivo de diminuir a quantidade de alterações ao longo do ano. “Isso se comprovou muito interessante e viável, porque cada vez que a gasolina oscila de preço, principalmente para cima, isso acaba tendo todo um impacto em várias correções de preços”, afirma a especialista.

