Do Brasil aos Estados Unidos: Negócios que Movem a Indústria |R7 Conteúdo e Marca

Brasil US Industry Award premia pilares da relação econômica entre Brasil e Estados Unidos A primeira edição do Brasil–U.S. Industry Award ocorreu durante o Brasil U.S. Industry Day, que reuniu mais de 300 lideranças empresariais dos dois países

primeira edição do Brasil–U.S. Industry Award e reuniu mais de 300 lideranças empresariais dos dois países no The Glasshouse Reprodução/CNI

Durante o Brasil US Industry Day, realizado em Nova York, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) premiou, nesta segunda-feira (11), 18 lideranças de empresas e instituições do Brasil e dos Estados Unidos que contribuem de forma estratégica para o fortalecimento das relações bilaterais.

A primeira edição do Brasil–U.S. Industry Award e reuniu mais de 300 lideranças empresariais dos dois países no The Glasshouse.

A premiação destaca iniciativas do setor privado, universidades e instituições de ciência e tecnologia (ICTs), tanto brasileiras quanto norte-americanas, que impulsionam a integração produtiva, a inovação e a transformação industrial. Três categorias foram premiadas durante o evento: Integração Econômica Brasil-Estados Unidos, Inovação e Transformação Industrial e Diplomacia Institucional.

Confira a lista de vencedores:

Integração Econômica Brasil-Estados Unidos

Francisco Gomes , presidente e CEO da Embraer.

, presidente e CEO da Embraer. Alexandre Bettamio , Chairman de Global Corporate & Investment Banking do BofA Securities

, Chairman de Global Corporate & Investment Banking do BofA Securities Wesley Batista , acionista e conselheiro da JBS.

, acionista e conselheiro da JBS. Paula Bellizia , vice-presidente da AWS para a América Latina.

, vice-presidente da AWS para a América Latina. Marcos Molina , fundador e presidente do conselho MBRF Global Foods Company.

, fundador e presidente do conselho MBRF Global Foods Company. André Gerdau, presidente do Conselho de Administração da Gerdau S.A. e da Metalúrgica Gerdau S.A.

Inovação e transformação industrial

Marco Stefanini , fundador e CEO do Grupo Stefanini.

, fundador e CEO do Grupo Stefanini. Jenelle Krishnamoorthy , vice-presidente e chefe de políticas públicas globais na Merck & co.

, vice-presidente e chefe de políticas públicas globais na Merck & co. Daniel Godinho , vice-presidente de sustentabilidade e relações institucionais da WEG

, vice-presidente de sustentabilidade e relações institucionais da WEG Bruce Rastetter, fundador e presidente executivo do Summit Agricultural Group

Diplomacia institucional

Alvaro Prata, presidente da Embrapii

presidente da Embrapii Ilan Goldfajn , presidente do BID

, presidente do BID Thomas Shannon , embaixador

, embaixador Rui Gomes , CEO da InvestSP

, CEO da InvestSP Michael McKinley , embaixador e conselheiro sênior e líder da prática de América Latina no The Cohen Group

, embaixador e conselheiro sênior e líder da prática de América Latina no The Cohen Group Liliana Ayalde , embaixadora

, embaixadora Toni Harrington , embaixador e sócio-fundador do DGA-Albright Stonebridge Group

, embaixador e sócio-fundador do DGA-Albright Stonebridge Group Tom Madrecki, vice-presidente sênior de Assuntos Públicos da Consumer Brands Association.



