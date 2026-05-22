Brasil US Industry Award premia pilares da relação econômica entre Brasil e Estados Unidos
A primeira edição do Brasil–U.S. Industry Award ocorreu durante o Brasil U.S. Industry Day, que reuniu mais de 300 lideranças empresariais dos dois países
Durante o Brasil US Industry Day, realizado em Nova York, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) premiou, nesta segunda-feira (11), 18 lideranças de empresas e instituições do Brasil e dos Estados Unidos que contribuem de forma estratégica para o fortalecimento das relações bilaterais.
A primeira edição do Brasil–U.S. Industry Award e reuniu mais de 300 lideranças empresariais dos dois países no The Glasshouse.
A premiação destaca iniciativas do setor privado, universidades e instituições de ciência e tecnologia (ICTs), tanto brasileiras quanto norte-americanas, que impulsionam a integração produtiva, a inovação e a transformação industrial. Três categorias foram premiadas durante o evento: Integração Econômica Brasil-Estados Unidos, Inovação e Transformação Industrial e Diplomacia Institucional.
Confira a lista de vencedores:
Integração Econômica Brasil-Estados Unidos
- Francisco Gomes, presidente e CEO da Embraer.
- Alexandre Bettamio, Chairman de Global Corporate & Investment Banking do BofA Securities
- Wesley Batista, acionista e conselheiro da JBS.
- Paula Bellizia, vice-presidente da AWS para a América Latina.
- Marcos Molina, fundador e presidente do conselho MBRF Global Foods Company.
- André Gerdau, presidente do Conselho de Administração da Gerdau S.A. e da Metalúrgica Gerdau S.A.
Inovação e transformação industrial
- Marco Stefanini, fundador e CEO do Grupo Stefanini.
- Jenelle Krishnamoorthy, vice-presidente e chefe de políticas públicas globais na Merck & co.
- Daniel Godinho, vice-presidente de sustentabilidade e relações institucionais da WEG
- Bruce Rastetter, fundador e presidente executivo do Summit Agricultural Group
Diplomacia institucional
- Alvaro Prata, presidente da Embrapii
- Ilan Goldfajn, presidente do BID
- Thomas Shannon, embaixador
- Rui Gomes, CEO da InvestSP
- Michael McKinley, embaixador e conselheiro sênior e líder da prática de América Latina no The Cohen Group
- Liliana Ayalde, embaixadora
- Toni Harrington, embaixador e sócio-fundador do DGA-Albright Stonebridge Group
- Tom Madrecki, vice-presidente sênior de Assuntos Públicos da Consumer Brands Association.