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Brasil US Industry Award premia pilares da relação econômica entre Brasil e Estados Unidos

A primeira edição do Brasil–U.S. Industry Award ocorreu durante o Brasil U.S. Industry Day, que reuniu mais de 300 lideranças empresariais dos dois países

Do Brasil aos Estados Unidos: Negócios que Movem a Indústria|R7 Conteúdo e Marca

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primeira edição do Brasil–U.S. Industry Award e reuniu mais de 300 lideranças empresariais dos dois países no The Glasshouse Reprodução/CNI

Durante o Brasil US Industry Day, realizado em Nova York, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) premiou, nesta segunda-feira (11), 18 lideranças de empresas e instituições do Brasil e dos Estados Unidos que contribuem de forma estratégica para o fortalecimento das relações bilaterais.

A primeira edição do Brasil–U.S. Industry Award e reuniu mais de 300 lideranças empresariais dos dois países no The Glasshouse.

A premiação destaca iniciativas do setor privado, universidades e instituições de ciência e tecnologia (ICTs), tanto brasileiras quanto norte-americanas, que impulsionam a integração produtiva, a inovação e a transformação industrial. Três categorias foram premiadas durante o evento: Integração Econômica Brasil-Estados Unidos, Inovação e Transformação Industrial e Diplomacia Institucional.

Confira a lista de vencedores:

Integração Econômica Brasil-Estados Unidos

  • Francisco Gomes, presidente e CEO da Embraer.
  • Alexandre Bettamio, Chairman de Global Corporate & Investment Banking do BofA Securities
  • Wesley Batista, acionista e conselheiro da JBS.
  • Paula Bellizia, vice-presidente da AWS para a América Latina.
  • Marcos Molina, fundador e presidente do conselho MBRF Global Foods Company.
  • André Gerdau, presidente do Conselho de Administração da Gerdau S.A. e da Metalúrgica Gerdau S.A.

Inovação e transformação industrial

  • Marco Stefanini, fundador e CEO do Grupo Stefanini.
  • Jenelle Krishnamoorthy, vice-presidente e chefe de políticas públicas globais na Merck & co.
  • Daniel Godinho, vice-presidente de sustentabilidade e relações institucionais da WEG
  • Bruce Rastetter, fundador e presidente executivo do Summit Agricultural Group

Diplomacia institucional

  • Alvaro Prata, presidente da Embrapii
  • Ilan Goldfajn, presidente do BID
  • Thomas Shannon, embaixador
  • Rui Gomes, CEO da InvestSP
  • Michael McKinley, embaixador e conselheiro sênior e líder da prática de América Latina no The Cohen Group
  • Liliana Ayalde, embaixadora
  • Toni Harrington, embaixador e sócio-fundador do DGA-Albright Stonebridge Group
  • Tom Madrecki, vice-presidente sênior de Assuntos Públicos da Consumer Brands Association.


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