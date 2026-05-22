Brasil–EUA: por que essa relação comercial influencia mais a sua vida do que você imagina
De tecnologia e empregos à indústria e inovação, Patricia Lages explica como a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos influencia o consumo e as oportunidades econômicas dos dois países
Você usa tecnologia e produtos americanos todos os dias, não é mesmo? Mas será que os Estados Unidos também dependem das exportações do Brasil? A Patricia Lages explica de forma direta e acessível como a parceria entre Brasil e Estados Unidos impacta o seu bolso, desde o emprego e a renda até os produtos que você consome no dia a dia.
Mais do que uma simples relação comercial, trata-se de uma integração econômica profunda, que envolve indústria, inovação, investimentos e cadeias produtivas globais.
E o mais importante: essa troca acontece nos dois sentidos, e você precisa saber como isso funciona!
Além disso, ela apresenta um panorama do que rolou no Brasil–U.S. Industry Day em Nova York, evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
No canal do YouTube da Patrícia Lages, você pode conferir o que foi discutido por lá e saber como esses insights vão desenhar os próximos passos e abrir novas oportunidades para essa parceria.
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