Brasil–EUA: por que essa relação comercial influencia mais a sua vida do que você imagina De tecnologia e empregos à indústria e inovação, Patricia Lages explica como a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos influencia o consumo e as oportunidades econômicas dos dois países

Mais do que uma simples relação comercial, a relação entre Brasil e Estados Unidos trata-se de uma integração econômica profunda, que envolve indústria, inovação, investimentos e cadeias produtivas globais Reprodução/Freepik

Você usa tecnologia e produtos americanos todos os dias, não é mesmo? Mas será que os Estados Unidos também dependem das exportações do Brasil? A Patricia Lages explica de forma direta e acessível como a parceria entre Brasil e Estados Unidos impacta o seu bolso, desde o emprego e a renda até os produtos que você consome no dia a dia.

Mais do que uma simples relação comercial, trata-se de uma integração econômica profunda, que envolve indústria, inovação, investimentos e cadeias produtivas globais.

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E o mais importante: essa troca acontece nos dois sentidos, e você precisa saber como isso funciona!

Além disso, ela apresenta um panorama do que rolou no Brasil–U.S. Industry Day em Nova York, evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

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No canal do YouTube da Patrícia Lages, você pode conferir o que foi discutido por lá e saber como esses insights vão desenhar os próximos passos e abrir novas oportunidades para essa parceria.

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