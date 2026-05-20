'Brazil US Industry Day' promove negócios entre Brasil e Estados Unidos em Nova Iorque

O Brasil-U.S. Industry Day, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a U.S. Chamber of Commerce, aconteceu no dia 11 de maio, em Nova York, durante a Brazilian Week. O evento reuniu cerca de 300 lideranças empresariais, investidores e autoridades dos dois países para discutir uma agenda estratégica comum para impulsionar a competitividade industrial, com foco em investimentos, inovação, financiamento produtivo e integração de cadeias de valor.