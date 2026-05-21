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Presidente da CNI fala em estender laços empresariais entre Brasil e EUA no Brazil US Industry Day

Antonio Ricardo Alvarez Alban comentou durante o evento sobre a função do evento para aumentar os laços entre empresas brasileiras e americanas

Do Brasil aos Estados Unidos: Negócios que Movem a Indústria|R7 Conteúdo e Marca

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Promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a U.S. Chamber of Commerce, o Brazil US Industry Day reuniu cerca de 300 lideranças empresariais, investidores e autoridades dos dois países para discutir uma agenda estratégica comum para impulsionar a competitividade industrial. O evento aconteceu no dia 11 de maio e contou com a participação de pilares do cenário industrial brasileiro e americano. Entre elas, Antonio Ricardo Alvarez Alban, presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), comentou sobre a importância desse evento para fortalecer os laços entre as empresas brasileiras e americanas, assim solidificando um futuro comercial próspero entre os dois países.

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