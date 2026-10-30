Está no ar a campanha “Tudo em Dia CAIXA” para negociar dívidas com até 90% de desconto Banco oferece condições especiais de pagamento neste fim de ano

CAIXA lança a campanha “Tudo em Dia CAIXA” para clientes negociarem dívidas de empréstimos comerciais, pessoas físicas e jurídicas, inclusive de cartão de crédito e crédito rural Magnific.

A CAIXA oferece descontos de até 90% para clientes que desejam quitar suas dívidas à vista por meio da nova fase do Tudo em Dia CAIXA.

Com o slogan “Desaperta. Descomplica!”, a iniciativa contempla débitos comerciais e prestações de financiamentos habitacionais, com condições de negociação que variam conforme cada tipo de dívida.

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A campanha chega no fim do ano, período em que o dinheiro extra do décimo terceiro pode ajudar os consumidores a reorganizar o orçamento e quitar pendências financeiras.

O programa permite diferentes tipos de negociação a depender do modelo de dívida vigente e as condições de cada contrato.

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Banner Tudo em Dia CAIXA Divulgação CAIXA

Caso você esteja com dificuldade para honrar as prestações do financiamento da sua casa, não tem problema. A plataforma também disponibiliza condições especiais para regularizar sua condição por meio do App Habitação CAIXA e do WhatsApp oficial da CAIXA. Entre as possibilidades, estão o uso do saldo do FGTS para pagar parte das prestações (conforme as regras aplicáveis) e a incorporação de encargos em atraso ao saldo devedor, mediante entrada e de acordo com as condições disponíveis.

Não perca a oportunidade de finalizar o ano de 2026 com suas dívidas quitadas e começar 2027 no azul. Consulte as condições disponíveis e verifique as possibilidades de negociação pelos canais oficiais da CAIXA.

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Negocie suas dívidas e fique com Tudo em Dia com a CAIXA!