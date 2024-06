Gol lança novo voo para San José, na Costa Rica

Alto contraste

A Gol Linhas Aéreas informou nesta terça-feira, 11, que terá um novo destino na América Central a partir de novembro de 2024. San José (SJO), capital da Costa Rica, será atendida com operações próprias e sem escalas saindo de São Paulo/Guarulhos (GRU). A operação terá início em 12 de novembro, com partida às 13h55 e chegada às 18h25 (horário local) - três horas a menos do que o horário de Brasília. O retorno tem decolagem prevista do Aeroporto Internacional Juan Santamaría, em San José, às 20h40, com pouso na Grande São Paulo às 7h10. Serão três frequências semanais. "A Gol hoje atende 12 destinos internacionais nas Américas. No fim de março, iniciamos nossas operações na Colômbia e, há pouco, anunciamos Aruba como nosso mais novo destino no Caribe. A entrada da Costa Rica em nossa malha aérea reitera o foco da companhia na expansão internacional contínua", destaca em nota diretor de Planejamento de Malha Aérea da Gol, Rafael Araújo. Os voos entre Guarulhos e San José serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.