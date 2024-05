Adiado devido a enchentes no RS, ‘Enem dos Concursos’ será em 18 de agosto

Alto contraste

A+

A-

Provas vão acontecer no dia 18 de agosto (Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou que as provas do CNU (Concurso Público Unificado) vão acontecer no dia 18 de agosto. Inicialmente, o certame estava marcado para o começo de maio, mas precisou ser adiado em função das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Ao menos 2,1 milhões de candidatos se inscreveram para o concurso, que vai oferecer 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.

Os candidatos terão de acessar novamente os cartões de prova, para confirmar se o local de prova foi mantido ou alterado. O cartão de confirmação de inscrição do CNU, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado no dia 7 de agosto.

O documento estará disponível na Área do Candidato, mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo o governo, os 18.757 malotes com as provas que seriam aplicadas no início deste mês foram recolhidos em todo o Brasil para um local seguro. No local, cada um foi checado por membros da rede de segurança para identificar qualquer tipo de violação, o que não foi constatado.

Publicidade

O grupo é formado por membros da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Força Nacional, Secretarias de Segurança Pública Estaduais, além da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame, e dos Correios.

A partir de agora, o ministério passa a definir os locais de prova, priorizando a manutenção dos mesmos endereços definidos no cronograma inicial. No caso do Rio Grande do Sul, o diálogo com autoridades locais deve focar no acesso dos inscritos aos locais de aplicação do certame.