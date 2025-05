Imposto de Renda 2025: Receita divulga às 10h lista do 1º lote da restituição; saiba como consultar Receita Federal vai beneficiar 6,2 milhões de contribuintes em 30 de maio Economia|Do R7, em Brasília 23/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 02h00 ) twitter

Primeiro lote será pago em 30 de maio Joédson Alves/Agência Brasil

A Receita Federal vai divulgar nesta sexta-feira (23), às 10h, o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda de 2025. Ao todo, 6.257.108 contribuintes serão beneficiados com o pagamento, previsto para 30 de maio, no valor total de R$ 11 bilhões, o maior montante a ser pago pela Receita em um único loe de restituição.

Do total a ser repassado aos contribuintes, R$ 7,8 bilhões serão destinados aos que têm prioridade legal, o que corresponde a:

240.081 restituições para idosos acima de 80 anos;

2.346.445 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos;

199.338 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; e

1.096.168 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 2.375.076 restituições serão destinadas a contribuintes que têm prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e optado por receber a restituição via PIX.

Como consultar

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, a partir das 10h, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

A página permite uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

Pagamento

Os valores são depositados na conta bancária indicada na declaração do Imposto de Renda. Caso o dinheiro não seja resgatado em até um ano, o contribuinte poderá fazer nova solicitação por meio do Portal e-CAC, sendo necessário login no Gov.br.

Neste ano, a restituição será paga em cinco lotes mensais, sendo o primeiro em 30 de maio, o segundo em 30 de junho, o terceiro em 31 de julho, o quarto em 29 de agosto e o último em 30 de setembro.

Últimos dias para entrega da declaração

Os contribuintes têm até 30 de maio para entregarem a declaração de Imposto de Renda 2025.

Até às 22h30 dessa quinta-feira (22), o governo tinha recebido quase 29,6 milhões de declarações, sendo que 48,4% foram entregues na modalidade pré-preenchida.

