Operação da Receita combate sonegação de quase R$ 329 milhões em impostos no DF Cerca de 50 auditores participam da operação que começou na noite de quarta-feira e segue ao longo desta quinta Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 23/01/2025 - 09h04 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h47 )

Receita Federal começou operação nesta quarta Receita Federal/Divulgação -

A Receita Federal do Distrito Federal cumpre nesta quinta-feira (23) operação contra a sonegação de cerca de R$ 329 milhões em impostos. A ação começou na noite de terça-feira (22), por volta das 22h, e está prevista para continuar até o fim do dia de hoje. Segundo a Secretaria de Economia do DF, a Operação Tributum Mollitia combate a sonegação fiscal e o não pagamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

A ação conta com cerca de 50 auditores fiscais e é realizada em duas etapas. A primeira começou às 22h desta quarta-feira, buscando verificar a regularidade dos meios de pagamento utilizados, identificar o uso de CNPJs diferentes em um mesmo estabelecimento e confirmar a emissão de documentos fiscais de saída.

A segunda etapa teve fiscalização em campo e começou na madrugada de quinta. Os agentes atuam em vias, rodovias, transportadores rodoviárias, no Aeroporto Internacional de Brasília e em outros estabelecimentos comerciais. O objetivo é desmantelar empresas criadas para cometer fraudes fiscais por meio da emissão de notas fiscais falsas, além de identificar empresas de fachada e monitorar cargas e mercadorias.

A Secretaria de Economia destaca que o valor pago no ICMS é revertido em ações para a Saúde, Educação e Segurança, em diversas políticas públicas para a população.