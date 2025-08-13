Inflação em alta exige disciplina financeira e atenção redobrada a tarifas, alertam especialistas No ano, energia elétrica acumula alta de 10,18%, destacando-se como o principal impacto no resultado do IPCA Economia|Do R7, em Brasília 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A inflação acelerou para 0,26% em julho, impactada principalmente pela energia elétrica.

Especialistas recomendam atenção a reajustes tarifários e disciplina financeira para empresas.

O cenário econômico exige planejamento e gestão adaptável, com foco em dados para decisões rápidas.

A expectativa é que a inflação anual se converta à meta, mas desafios continuam a impactar o índice. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Energia elétrica foi um dos grandes vilões da inflação do mês passado Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

A inflação oficial do país voltou a acelerar e chegou a 0,26% em julho. Os dados foram divulgados na terça-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) teve uma alta de 0,02 ponto percentual em relação a junho, quando variou 0,24%.

Com isso, especialistas recomendam que donos de empresas estejam atentos a reajustes tarifários, como o que aconteceu com produtos brasileiros nos Estados Unidos, e dar maior atenção à disciplina financeira.

“A alta no IPCA em julho, puxada pela energia elétrica, mostra que mesmo avanços moderados na inflação podem mudar a dinâmica de custos e planejamento, especialmente para empresas em fase inicial”, explica o diretor da Bossa Invest, João Pedro do Val.

Além disso, ele afirma que é essencial ter modelos de negócios resilientes e adaptáveis.

‌



“Isso exige gestão financeira disciplinada, foco no core business [negócio principal] e capacidade de ajustar a rota rapidamente sem perder tração”, pontua.

Inflação ‘sensível’

Para Jorge Kotz, CEO da Holding Grupo X, os resultados demonstram uma inflação ainda sensível a choques de custo, mesmo com desaceleração no acumulado de 12 meses.

‌



“Em cenários assim, crédito mal dimensionado vira risco; crédito bem estruturado vira estratégia. Isso se traduz em três frentes: planejamento de caixa com cenários, políticas claras de precificação e prazo, e educação empresarial para que líderes e times tomem decisões rápidas, baseadas em dados, sem comprometer a saúde financeira”, explica.

Outros afirmam que a economia brasileira parece entrar em uma fase de estabilidade moderada, como Pedro Ros, CEO da Referência Capital. Porém, segundo ele, o cenário ainda é influenciado por variáveis externas e decisões fiscais internas.

‌



“Para os investidores, o dado reforça a necessidade de acompanhar não somente a inflação, mas também como ela se conecta à política monetária e à confiança do mercado. O alerta é para a importância de se posicionar estrategicamente antes de eventuais mudanças no custo de capital, aproveitando a fase atual para preparar portfólios e ampliar a exposição a ativos com bom potencial de valorização”, ressalta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Meta

Outro movimento observado foi a aproximação da meta do ano de inflação, ponto que o país não conseguiu alcançar no ano passado.

Para Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, a aceleração do IPCA sinaliza que pressões pontuais, especialmente no preço da energia elétrica, continuam influenciando firmemente o índice, mesmo em um cenário ainda contido para o núcleo da inflação.

“Ao mesmo tempo, a expectativa revisada de inflação anual deixa claro que o mercado ainda aposta na convergência da inflação à meta, mas com atenção redobrada a choques de oferta ou reajustes tarifários”, disse.

Para Fábio Murad, economista e CEO da Super-ETF Educação, os resultados mostram um índice ainda acima do teto da meta, porém com alívio em itens voláteis.

“Para os setores sensíveis, o quadro é misto: utilities [serviços públicos] e eletrointensivas seguem pressionadas pela conta de luz; varejo de alimentos e consumo básico sentem alívio; crédito e construção tendem a seguir contidos se a política monetária ficar mais ‘hawkish’ [agressiva]″, analisa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Confira perguntas e respostas sobre a matéria

Qual foi a taxa de inflação oficial do Brasil em julho?

A inflação oficial do Brasil em julho foi de 0,26%, conforme divulgado pelo IBGE.

Como se compara essa taxa com o mês anterior?

Em relação a junho, quando a inflação foi de 0,24%, houve um aumento de 0,02 ponto percentual.

Quais recomendações os especialistas fazem para os donos de empresas?

Os especialistas recomendam que os donos de empresas fiquem atentos a reajustes tarifários e mantenham disciplina financeira.

O que destaca a alta do IPCA em julho?

A alta do IPCA em julho foi puxada principalmente pelo aumento no preço da energia elétrica.

Qual a opinião de João Pedro do Val sobre a situação atual da inflação?

João Pedro do Val, diretor da Bossa Invest, afirma que a alta no IPCA pode alterar a dinâmica de custos e planejamento, especialmente para empresas em fase inicial, e destaca a importância de ter modelos de negócios resilientes.

O que Jorge Kotz, CEO da Holding Grupo X, menciona sobre a inflação?

Jorge Kotz observa que a inflação ainda é sensível a choques de custo, mesmo com uma desaceleração no acumulado de 12 meses.

Como Pedro Ros vê a economia brasileira atualmente?

Pedro Ros, CEO da Referência Capital, acredita que a economia brasileira está entrando em uma fase de estabilidade moderada, mas ainda é influenciada por variáveis externas e decisões fiscais internas.

Qual é a recomendação de Sidney Lima em relação à inflação?

Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, destaca que a aceleração do IPCA indica que pressões pontuais, especialmente no preço da energia elétrica, continuam a influenciar o índice.

O que Fábio Murad diz sobre o índice de inflação atual?

Fábio Murad, economista e CEO da Super-ETF Educação, menciona que o índice ainda está acima do teto da meta, mas com alívio em itens voláteis.

Quais setores estão sendo impactados pela inflação segundo Fábio Murad?

Segundo Fábio Murad, os setores de utilities e eletrointensivas estão pressionados pela conta de luz, enquanto o varejo de alimentos e consumo básico sente alívio.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp