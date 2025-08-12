Pacote de auxílio a empresas por tarifaço dos EUA será detalhado nesta quarta, garante Haddad Ministro disse que medida contempla demandas do setor produtivo e está pronta para ser oficializada por Lula Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 12/08/2025 - 17h47 (Atualizado em 12/08/2025 - 17h54 ) twitter

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a proposta para socorro a empresas está pronta Ton Molina/Foto Arena/Estadão Conteúdo - 12.08.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (12) que o pacote do Planalto para amenizar os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos está pronto e deve ser oficializado pelo presidente Lula nesta quarta.

“O texto está 100% definido”, afirmou Haddad a jornalistas, após participar de audiência do Senado.

Segundo o titular da Fazenda, o texto construído pela equipe econômica contempla demandas do setor produtivo, que se tornou alvo das ações iniciadas pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

“É um projeto que contempla as várias demandas o setor produtivo. Tivemos reuniões de setores produtivos e penso que dentro dos limites estabelecidos ele contempla particularmente os setores afetados pelo tarifado”, avaliou.

‌



Haddad também revelou que a proposta estava pronta para ser formalizada, mas houve uma mudança de planos por decisão de Lula. “O presidente disse que iria assinar hoje, mas preferiu assinar amanhã”, indicou.

A definição do Planalto é divulgar as ações em um anúncio oficial, seguido de uma apresentação detalhada de impactos por parte de técnicos da Fazenda.

‌



Taxação dos EUA

A proposta indicada pelo Planalto é voltada para ações de apoio a setores impactado pelas tarifas de Trump.

A previsão é de que seja apresentada uma medida provisória, que tem efeito imediato, mas vale por 120 dias e depende da confirmação do Congresso.

