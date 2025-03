Inflação oficial acelera em fevereiro e atinge maior índice para o mês desde 2003 IPCA acumula alta de 1,47% no ano e de 5,06% nos últimos 12 meses; energia elétrica puxou aumento do mês Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 12/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 09h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conta de luz avançou 16,8% em fevereiro Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

A inflação oficial do país acelerou para 1,31% em fevereiro e alcançou o maior índice para o mês desde 2003, quando variou 1,57%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) teve um aumento de 1,15 ponto percentual em relação a janeiro, quando variou 0,16%.

No ano, o IPCA acumula alta de 1,47% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,06%, acima dos 4,56% dos 12 meses imediatamente anteriores.

Em fevereiro de 2024, a variação havia sido de 0,83%.

Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, a maior variação foi registrada pelo grupo educação (4,7%), seguido de habitação (4,44%), responsável pelo maior impacto no índice do mês.

‌



Segundo o IBGE, a energia elétrica residencial foi o subitem com o maior impacto positivo no índice, ao avançar 16,8% em fevereiro, após a queda observada em janeiro (-14,21%), em função da incorporação do Bônus de Itaipu.

No grupo educação (4,7%), a maior contribuição veio dos cursos regulares (5,69%), por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. As maiores variações vieram do ensino fundamental (7,51%), do ensino médio (7,27%) e da pré-escola (7,02%).

*Em atualização