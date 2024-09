Inscrições para concurso dos Correios com salário de até R$ 6 mil terminam neste domingo Seleção oferece vagas para áreas de segurança e saúde com salário de até R$ 6 mil; taxa é de R$ 70 Economia|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 08/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 02h00 ) ‌



Provas acontecem em 13 de outubro Divulgação/Ministério das Comunicações

Quem planeja fazer o concurso dos Correios 2024 tem até as 22h deste domingo (8) para fazer a inscrição no site da banca organizadora, Iades. São 33 oportunidades imediatas, além de formação de cadastro reserva para as áreas da saúde e segurança com salário de até R$ 6,8 mil. A taxa é de R$ 70 e as provas estão previstas para 13 de outubro.

Para a área da saúde, as oportunidades serão distribuídas para enfermeiro do trabalho (cadastro reserva), engenheiro de segurança do trabalho júnior (duas vagas imediatas e cadastro reserva) e médico do trabalho júnior (25 vagas imediatas e cadastro reserva). Todas as vagas são de nível superior, e a remuneração inicial é de R$ 6.872,48.

Para o cargo de segurança do trabalho, serão seis vagas imediatas com salário de R$ 3.672,84. Para se candidatar é preciso ter concluído o ensino médio.

Provas

O concurso será composto por duas fases, sendo a primeira uma prova objetiva, prevista para 13 de outubro, com caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva terá 50 questões, de múltipla escolha, com cinco alternativas em cada questão, para escolha de uma única resposta correta.

As questões serão distribuídas da seguinte forma:

- Conhecimentos específicos (30 questões)

- Conhecimentos básicos (20 questões)

- Língua portuguesa (08 questões)

- Fundamentos de segurança do trabalho (08 questões)

- Legislação aplicada (04 questões)

A segunda etapa será de caráter pré-admissional, com comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

Dicas de estudo

O especialista em direito constitucional e analista do Senado Federal Marcos Fonseca preparou algumas dicas sobre a prova do certame. Segundo ele, a banca pode ajustar o conteúdo programático de acordo com as demandas da área de atuação dos cargos.

Fonseca também explica que a banca valoriza o conhecimento interdisciplinar e a capacidade de análise crítica e por isso é crucial passar pelas várias disciplinas do edital. “É essencial dedicar tempo para resolver questões de provas passadas e realizar simulados, para se familiarizar com o estilo da banca”, aconselha. “Além disso, o candidato deve focar em revisões constantes e manter uma rotina de estudos diária”, acrescenta.

Veja abaixo a lista de matérias, criada pelo professor, para ajudar nos estudos.

Lista de matérias para ajudar nos estudos Divulgação/ Marcos Fonseca

Àqueles que acreditam que o tempo é curto para estudar para o concurso, o especialista afirma que é possível ser aprovado desde que o candidato siga um planejamento de estudos eficiente.

*Sob supervisão de Thays Martins