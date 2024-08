Banca organizadora do concurso dos Correios valoriza análise crítica, diz especialista Inscrições estão abertas desde 7 de agosto, e os interessados têm até 8 de setembro para se inscrever no site do Iades Economia|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 16/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 02h00 ) ‌



Prova objetiva está prevista para o dia 13 de outubro Reprodução / Agência Brasil

O Iades, banca organizadora do concurso dos Correios, valoriza o conhecimento interdisciplinar e a capacidade de análise crítica. É o que diz o especialista em preparação para concursos públicos Marcos Fonseca. De acordo com o professor, é crucial passar pelas várias disciplinas do edital. “É essencial dedicar tempo para resolver questões de provas passadas e realizar simulados, para se familiarizar com o estilo da banca”, aconselha. “Além disso, o candidato deve focar em revisões constantes e manter uma rotina de estudos diária”, acrescenta.

Marcos Fonseca diz que Iades valoriza capacidade de análise crítica Arquivo pessoal/Marcos Fonseca

O professor diz ainda que o Iades é conhecido por aplicar provas com questões de múltiplas escolhas. “É preciso ficar atento, pois as alternativas são parecidas”, alerta. Fonseca aconselha os candidatos a estudarem português e distribuir o tempo de estudos conforme o peso de cada disciplina no edital. “Ler com precisão e identificar questões mais fáceis para resolver primeiro serão alguns dos diferenciais para quem realizar a prova”, afirma.

Concurso dos Correios

O concurso dos Correios oferece 33 vagas de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições estão abertas desde o dia 7 de agosto, e os interessados têm até 8 de setembro para se candidatar no portal do Iades. A taxa de inscrição é de R$ 70.

O período de solicitação de isenção do valor ficou aberto entre os dias 7 e 15 de agosto. O ofereceu isenção de taxa de inscrição para candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea.

Para a área da saúde, as oportunidades serão distribuídas para enfermeiro do trabalho (cadastro reserva), engenheiro de segurança do trabalho júnior (duas vagas imediatas e cadastro reserva) e médico do trabalho júnior (25 vagas imediatas e cadastro reserva). Todas as vagas são de nível superior, e a remuneração inicial é de R$6.872,48.

Para o cargo de segurança do trabalho, serão seis vagas imediatas com salário de R$ 3.672,84. Para se candidatar, é preciso ter concluído o ensino médio.

O concurso será composto por duas fases, sendo a primeira uma prova objetiva, prevista para 13 de outubro, com caráter eliminatório e classificatório. A segunda será de caráter pré-admissional, com comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

O edital pode ser conferido no site da banca.