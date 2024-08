Locais de prova do Concurso Unificado são divulgados na manhã desta quarta-feira Candidatos podem acessar, a partir das 10h, o Cartão de Confirmação na mesma página em que foi feita a inscrição Economia|Do R7, em Brasília 07/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Provas acontecem no dia 18 de agosto Reprodução/Record Brasília/Arquivo

O Cartão de Confirmação de Inscrição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), com os locais de provas, está previsto para ser publicado na manhã desta quarta-feira (7) pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos). O candidato deve acessar a mesma página das inscrições (confira abaixo o endereço) e fazer o login com os dados da conta gov.br. Apelidado de “Enem dos Concursos”, as provas ocorrem no dia 18 de agosto, pela manhã e a tarde.

O cartão traz, além de outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. “Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão recomenda levar o cartão no dia da realização da prova, no dia 18 de agosto”, diz o comunicado da pasta

ACESSE AQUI A ÁREA DO CANDIDATO DO CNU

Correções

Conforme a pasta, é possível o candidato solicitar a correção do cartão de confirmação, mas não é possível mudar de cidade. “O que vale é o que foi declarado no ato da inscrição. Por exemplo, se a pessoa solicitou para fazer prova na cidade do Rio de Janeiro e saiu no cartão que o meu local é Campos, ela pode pedir o ajuste”, explica o órgão.

Publicidade

CNU

Inicialmente, as provas seriam realizadas em 5 de maio, mas precisaram ser adiadas por contas das enchentes do Rio Grande do Sul. Mais de dois milhões de candidatos se inscreveram para as mais de 6.600 vagas oferecidas em 21 órgãos da Administração Pública Federal. Devido às adaptações necessárias após quase três meses e meio do adiamento, alguns locais de aplicação tiveram que ser modificados.

Provas

As provas saíram do local em que estavam armazenadas em segurança desde o adiantamento da prova, em maio, neste sábado e foram entregues em mais de 220 cidade, onde o certame vai acontecer. O trajeto contou com a segurança de órgãos como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, secretarias estaduais de Segurança e Ministério da Justiça.

Publicidade

Cronograma

7 de agosto - disponibilização dos Cartões de Confirmação;

- disponibilização dos Cartões de Confirmação; 18 de agosto – aplicação das provas;

– aplicação das provas; 18 de agosto – divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h);

– divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h); 20 de agosto – divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas;

– divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas; 20 e 21 de agosto – prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados;

– prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados; 26 de agosto – divulgação da relação candidato/vaga no site do CPNU

– divulgação da relação candidato/vaga no site do CPNU 8 de setembro – disponibilização da imagem do Cartão-Resposta;

– disponibilização da imagem do Cartão-Resposta; 8 de outubro – divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

– divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; 21 de novembro – divulgação final dos resultados;

– divulgação final dos resultados; Janeiro 2025 – início da convocação para posse e cursos de formação.

Horários das provas

Turno matutino*

Abertura dos portões: 7h30

7h30 Fechamento dos portões: 8h30

8h30 Início da aplicação: 9h

9h Duração da prova: 2h30

Turno vespertino*

Abertura dos portões: 13h

13h Fechamento dos portões: 14h

14h Início da aplicação: 14h30

14h30 Duração da prova: 3h30

*Horário de Brasília

Folhas de respostas

Os inscritos vão receber duas folhas para anotar suas respostas e poder levar para conferir o gabarito depois das provas. O material será entregue uma folha a cada período. “A folha da manhã não pode ser levada para dentro da sala no período da tarde, devendo ser guardada no envelope oferecido pelos fiscais para guardar utensílios pessoais como telefones e chaves”, explicou a organização do certame.